Con Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo scopriamo come sarà sotto il profilo del tempo la settimana che va a iniziare.

ANALISI GENERALE

Una debole saccatura interessa la Lombardia in queste prime ore della giornata portando nubi e qualche pioggia. Il passaggio sarà comunque veloce e l’alta pressione tenderà a riconquistare terreno già in giornata, allontanando il peggioramento e ristabilendo tempo buono (nebbie permettendo in pianura).

Lunedì 16 novembre 2020

Tempo Previsto: al mattino cielo in rasserenamento su ovest regione, Alpi e Prealpi occidentali. Ancora nubi su centro-est regione con piogge che continueranno sull’est della regione. Tendenza a veloci aperture anche su Lombardia centrale e in seguito anche su quella orientale con cessazione dei fenomeni.

Temperature: massime in pianura in aumento e comprese tra 13 e 16°C con valori maggiori sull’ovest della regione. Minime in calo e registrate in serata e comprese tra 4 e 9°C con valori più elevati nei grossi centri urbani.

Martedì 17 novembre 2020

Tempo Previsto: cielo poco nuvoloso su tutta la regione. Tuttavia sulle pianure potranno formarsi nebbie la notte e al mattino, che potranno resistere anche nelle ore diurne sulla pianure meridionali della regione.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 13 e 16°C con valori inferiori nel caso di permanenza di nebbia. Minime in calo e comprese tra 3 e 8°C con valori più elevati nei grossi centri urbani.

Mercoledì 18 novembre 2020

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso, ma con rischio nebbie la notte e al mattino su medio-basse pianure della regione. In giornata parziale diradamento delle nebbie ma in serata probabile nuova intensificazione.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 13 e 16°C con valori inferiori nel caso di permanenza di nebbia. Minime stazionarie e comprese tra 3 e 8°C con valori più elevati nei grossi centri urbani.