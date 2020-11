Covid, in Italia 504 morti: 27.354 positivi su 152.663 tamponi

Sono 27.354 i nuovi positivi emersi dai 152.633 tamponi processati lunedì 16 novembre: domenica, con 195.275 test effettuati, erano risultati 33.979 casi.

Nelle ultime 24 ore 504 vittime (domenica 546), che portano a 45.733 i decessi dall’inizio dell’emergenza.

Il bilancio delle terapie intensive segna un +70, per un totale di 3.492: attualmente in Italia risultano 717.784 positivi (+5294) e 442.364 guariti/dimessi (21.554 in più).

Si dimezzano (in attesa di capire il numero dei tamponi processati) i dati della Lombardia, dove sono 4.128 i nuovi casi, contro gli 8.060 di domenica.