Computer e internet: arriva il voucher di 500 euro per le famiglie

Dopo mesi di attesa, finalmente a novembre via libera al bonus Internet. Sull’onda dello smartworking e della didattica a distanza obbligati dall’emergenza Covid, il Governo mette a disposizione delle famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro un voucher per attivare una connessione veloce a Internet e per dotarsi di un personal computer o un tablet. Il voucher arriva fino a 500 euro e potrà essere utilizzato per potenziare la linea Internet di quanti hanno una velocità inferiore a 30 mega bit al secondo e per aprire una nuova connessione per quanti ne sono proprio privi. Inoltre, una parte del bonus sarà anche spendibile per dotarsi di un personal computer o di un tablet.

Ad annunciarlo è Paola Pisano, Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che spiega come l’operazione sia stata sviluppata per contrastare il digital divide e incentivare i servizi digitali ad ogni livello sociale e su tutto il territorio nazionale.

Semplice e immediato l’accesso al voucher: il meccanismo è infatti quello dello sconto diretto al momento dell’acquisto. Per ottenere il beneficio bisogna rivolgersi direttamente ad uno degli operatori accreditati che hanno presentato offerte approvate dalla Infratel Italia, la società del Mise incaricata dell’attuazione dei piani banda larga e ultra larga del Governo.

Tra queste anche la bergamasca Planetel, una delle prime società ad aderire alla proposta, che ha messo a disposizione delle famiglie tutte le performance della fibra ottica fornite grazie a linee interamente di proprietà.“La fibra Planetel – afferma Bruno Pianetti, CEO della società – garantisce elevate prestazioni anche in presenza di un traffico dati sostenuto, come quello che spesso le famiglie si trovano ad affrontare quando in casa ci sono bambini e ragazzi impegnati con la didattica a distanza. A maggior ragione se i genitori operano in modalità di smart working, è fondamentale avere una connessione domestica che permetta di navigare in Internet, condividere documenti, accedere al proprio spazio cloud e partecipare a webinar o videoconferenze, assicurando al lavoro da casa la stessa efficienza di quello in ufficio”.

Aderendo al decreto, Planetel dà la possibilità agli utenti di disporre del voucher di 500 euro sotto forma di sconto sull’attivazione di un servizio di connessione Internet a banda ultra larga con almeno 30 Mbit/s in downolad oppure, se si ha già un contratto Adsl o Radio con Planetel, di passare a condizioni vantaggiose ad un’offerta in FTTC-VULA o FTTH.

Un’opportunità da cogliere al volo: maggiori informazioni al numero 035 204070 o su www.planetel.it