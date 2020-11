“Bergamo, una provincia che emoziona”: testi e immagini che svelano la nostra terra

Ci sono libri che sanno essere dei propri scrigni, forzieri che custodiscono bellezze. Tra questi prende oggi un posto d’onore anche “Bergamo, una provincia che emoziona” che riunisce le splendide fotografie di Dimitri Salvi ai testo di Tosca Rossi. Il volume è edito da “Grafica e Arte” e si prepara ad essere una meravigliosa strenna di Natale.

Non è il classico volume che elogia la terra bergamasca, ma la svela nella sua naturale bellezza. Con un timbro che oggi più che mai è necessario dopo la pandemia Covid che l’ha colpita e ferita nel profondo.

Non c’è angolo più remoto della bergamasca che venga trascurato, eppure presentato e fotografato con un sguardo attento e placido.

Da Nord a Sud e da Est a Ovest si ripercorrono i crinali dei monti, i dolci colli, le rive dei due bacini lacustri di Iseo ed Endine fino alla sconfinata pianura solcata e racchiusa dai fiumi, grazie alle località must per storia e arte della Provincia. Borghi fortificati cinti dalle loro mura, fortilizi alto e basso medioevali, antiche dimore di campagna e ville di delizia al pari di abbazie benedettine, monasteri e conventi, basiliche e santuari mariani, oratori e luoghi di fede.

Il tutto dispiegato in una trama di materiali variegati e possenti e di colori caldi e inaspettati, che onorano e consacrano la terra di Bergamo. Una terra fatta di uomini e di donne laboriosi, che li ha portati ad erigere grandi opere e infrastrutture come filande, ponti, centrali idroelettriche e villaggi industriali deliziati dallo stile liberty, e questo grazie ai valori e ai principi che li hanno sempre animati e alla fede che all’occorrenza ha provveduto a rinfrancarli. Una magnifica carrellata di immagini d’autore, che non mancherà di far immergere dentro l’essenza di alcuni luoghi magici e dai più giudicati incredibili per il pregio artistico che vantano. Un’occasione per ribadire ancora una volta l’orgoglio della terra e della gente bergamasca.

Un volume da regalare sicuramente, ma anche da tenersi in casa: l’effetto è assicurato dalle emozioni e dalla meraviglia di chi lo sfoglia.

Caratteristiche tecniche

Formato cm 24,5×30 – 128 pagine – 174 fotografie a colori – rilegatura cartonata con plancia

Unica edizione in italiano e inglese