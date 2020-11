Bergamo, torna a crescere lo smog: scattano le prime limitazioni

Da martedì 17 novembre sono attive le misure di limitazione temporanee di 1^ livello per il miglioramento della qualità dell’aria sul nostro territorio, dopo 6 giorni consecutivi di sforamento della soglia di guardia dei PM10 nell’aria.

Allo stato attuale, per effetto del DPCM dello scorso 3 novembre, non si applicano le limitazioni temporanee di 1^ e 2^ livello relative alla mobilità privata, mentre restano confermate quelle relative al riscaldamento domestico, alle combustioni all’aperto e allo spandimento di liquami zootecnici. In particolare, sono vietati:

Sosta con motore acceso per tutti i veicoli;

Riscaldamento domestico a legna non efficiente (classe emissiva fino a 2 stelle compresa);

Accensione fuochi (falò, barbecue, fuochi d’artificio ecc.);

Spandimento di liquami zootecnici;

Temperatura superiore a 19°C nelle abitazioni e negli esercizi commerciali.

Il rientro da un livello di criticità, avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati di ARPA Lombardia, si realizza una delle due seguenti condizioni:

la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m3 e le previsioni meteorologiche e di qualità dell’aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

si osservano n. 2 giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m3 nei n. 4 giorni precedenti al giorno di controllo.

Al verificarsi di una delle due condizioni di cui sopra, le misure adottate di 1^ e/o di 2^ Livello sono sospese a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

Per maggiori informazioni si invita a consultare il sito internet Bergamo Respira CLICCANDO QUI

Attraverso l’applicativo web di Regione Lombardia https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/home è possibile consultare aggiornamenti giorno per giorno, informazioni sulle misure attivate, dati sulla qualità dell’aria, Comuni coinvolti e provvedimenti.