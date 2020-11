“A spasso con te”, Alessio Boni protagonista a Geo

Alessio Boni è il protagonista della nuova puntata di “A spasso con te”, in onda lunedì 16 novembre alle 16.30, all’interno di Geo, il programma pomeridiano di Rai3 condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi.

L’attore bergamasco spinge la sedia a rotelle della giornalista e scrittrice Fiamma Satta in una passeggiata a Sarnico, sulla sponda bergamasca del Lago di Iseo, nei luoghi della sua giovinezza e dei suoi sogni. Boni racconta e spiega i passaggi della sua crescita e della sua indipendenza, l’illuminazione del Teatro, gli anni dell’Accademia d’Arte Drammatica, gli esercizi per correggere la dizione stringendo una matita fra i denti, il costante lavoro per coltivare il suo talento, le fasi di una carriera che l’ha reso protagonista amatissimo di tanti successi. La passeggiata è stata realizzata in ottemperanza alle norme Covid al momento della registrazione.

La regia è di Olivella Foresta.