Sorpresi a spacciare cocaina sotto un cavalcavia della Brebemi: arrestati

I Carabinieri del Comando Compagnia di Treviglio hanno arrestato due cittadini marocchini, irregolari in Italia, che avevano organizzato una zona di spaccio sotto un cavalcavia della Bre.Be.Mi a Barbata.

In seguito a diverse segnalazioni pervenute al Comando Stazione Carabinieri di Romano di Lombardia relative ad un via vai di persone in un’area campestre isolata, limitrofa ad uno dei cavalcavia dell’autostrada A35, nel territorio del comune di Barbata, i militari dell’Arma da giorni avevano organizzato ed eseguito dei servizi per monitorare la zona, durante i quali hanno avuto conferma dell’ingiustificato transito di autovetture che dimostrava la possibile presenza di una piazza di spaccio in quella parte di campagna, nascosta dal viadotto di un tratto autostradale della Bre.Be.Mi.

Sabato sera, dopo aver cinturato la zona i Carabinieri sono intervenuti, arrestando E.C, 29 enne, e K.C., 25 enne, entrambi marocchini, senza fissa dimora.

I due, dopo un tentativo di fuga, sono stati fermati e perquisiti, trovati in possesso di 30 grammi circa di cocaina, una bilancina di precisione, di materiale vario per il confezionamento delle dosi di stupefacente, oltre che di circa 200 euro in banconote di piccolo taglio provento dello spaccio, poste in sequestro, unitamente allo stupefacente ed al materiale.

Condotti in caserma a Treviglio, verranno trattenuti presso le camere di sicurezza, fino all’udienza di convalida dell’arresto di lunedì.

L’operazione è stata svolta nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, condotte nella zona dal comando provinciale carabinieri, che già il 6 novembre scorso, avevano consentito in una zona simile tra Covo e Antegnate l’arresto di altre 2 persone irregolari di origini magrebine.