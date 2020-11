“L’arte contro il Covid”: installata a Palazzo Uffici l’opera donata da Mazara del Vallo

Cinquanta artisti per cinquanta tele che compongono un puzzle artistico che ha preso il nome de “L’arte contro il Covid19”: l’opera, donata dal Comune di Mazara del Vallo, è stata installata nella giornata di venerdì 13 novembre all’Ufficio Anagrafe del Comune di Bergamo.

Lungo cinque metri per 2,5 di altezza, il progetto è stato ideato dall’architetto siciliano Gerry Bianco e fino al 30 settembre è rimasta esposta nella sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti di Mazara: una sorta di gemellaggio, nel segno della bellezza artistica e della solidarietà, per ricordare e omaggiare chi ha combattuto in prima linea contro la pandemia.

“Lo scopo dell’iniziativa benefica è quella di ridare bellezza attraverso l’arte per contrastare questo momento buio della Pandemia – aveva sottolineato Gerry Bianco in un intervento dello scorso settembre, in fase di presentazione dell’opera -. L’arte come cura dell’anima, per donare un sorriso, alleviare un po di sofferenza, per ridare gioia e voglia di futuro ad un mondo che il Covid ha reso triste. Si vuole offrire questo dono dalla città di Mazara alla città di Bergamo, pensando alle sofferenze e lutti dei giorni passati che hanno colpito tante famiglie italiane, un gesto di solidarietà e di gratitudine verso i medici, staff sanitario e forze dell’ordine”.

Ogni tela, delle dimensioni di 50×50, sul retro reca la scritta “Opera donata per il bene comune, contro il covid 19”.

Questa la lista degli artisti di tutta Italia che hanno partecipato all’iniziativa: Gerry Bianco , Giacomo Cuttone, Totori, Enzo Tardia, Enzo Campisi, Daniela Lucentini, Leonardo La Barbera, Giovanni Borlin, Tano Licata, Manuela Marascia, Sergio D’Amore, Alex Portuesi, Pippo Buscemi, Tommaso Guastella, Marco Rallo, Domenico Cocchiara, Gerry Napoli, Arianna Maggio, Certa Rosaria, Sabrina Russo, Aldo Cammalleri, Tonino Russo, Giusy Pennelli, Michele Pugliese, Giovanna Colomba, Mario Passarello, Salvatore Morgante, Rodolfo Asaro, Noemi Maltese, Salvatore Gentile, Piera Ingargiola, Barbara Gancitano, Rita Ingargiola, Mirella Amantia, Fabio Accardo Palumbo, Clara Maria Luna Mineo, Davide Margiotta, Elisabetta Gucciardo, Cristina Patti, Calogero Risalvato, Tania Lombardo, Alberto Lipari, Marina Maltseva, Vera Bocina, Salvo Denaro, Piero Tavormina, Lucia Calabrò, Veronica Monterisi, Lindù Denaro, Tito Buscaino.