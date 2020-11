Italia-Polonia, il ricordo di Stefano d’Orazio o X-Men? La tv del 15 novembre

Per la prima serata in tv, domenica 15 novembre RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio tra Italia e Polonia, valida per la Nations League. Telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Intervista a bordocampo di Alessandro Antinelli.

Su Canale5 alle 21.10 andrà in onda “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso. Tra gli ospiti ci saranno Dodi Battaglia e Riccardo Fogli, ex componenti dei Pooh che parleranno di Stefano d’Orazio, il batterista scomparso una settimana fa a causa del Covid-19 e a cui Barbara d’Urso era molto legata. Poi Jessica Notaro che racconterà della sentenza che potrebbe cambiare la sua vita. L’ultimo eliminato dal Grande Fratello Vip Paolo Brosio affronterà le cinque sfere e si ricongiungerà alla presunta fidanzata di 22 anni Maria Laura De Vitis. Infine, il confronto tra Guenda Goria e l’ormai ex fidanzato Telemaco.

Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S. Los Angeles”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Missione di salvataggio”: Fatima è in Egitto con una task force, impegnata in un raid per stanare un criminale d’alto profilo, ma il nemico ha teso loro un’imboscata e la squadra batte in ritirata. Fatima si stacca dal gruppo e risulta dispersa…

Su RaiTre alle 20 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio, mentre su La 7 alle 20.35 “Non è L’Arena”, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.30 c’è “…altrimenti ci arrabbiamo”; su Italia1 alle 21.15 “X-Men – Apocalisse”; su Rai4 alle 21.20 “The Perfect Guy”; su La5 alle 21.30 “Non sono pronta per Natale”; su Iris alle 21.10 “Ladri di biciclette” e s

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto “OSN: Gatti-Wagner-Beethoven”. L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Daniele Gatti esegue Idillio di Sigfrido di Richard Wagner e Sinfonia n. 6 in fa maggiore op. 68, “Pastorale” di Ludwig van Beethoven.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.30 “Big Bang Theory”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.