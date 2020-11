Finisce il weekend di metà novembre. Con Francesco Costa del Centro Meteo Lombardo vediamo che tempo farà a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

Il robusto campo di alta pressione, presente sull’ Europa Orientale, si indebolisce temporaneamente, consentendo a una debole perturbazione di raggiungere la regione Padano-alpina, apportando deboli precipitazioni sparse tra oggi e domani. In seguito ritorno a condizioni di tempo stabile.

Domenica 15 novembre 2020



Tempo Previsto: Al mattino sui rilievi alpini e prealpini cieli da poco nuvolosi tendenti col passare delle ore a nuvolosi, per l’arrivo progressivo di nubi alte; molto nuvoloso o coperto per nubi basse in pianura, con parziali aperture sulla fascia pedemontana. Possibili nebbie tra Cremonese e Mantovano.

Nel pomeriggio e nella sera-notte coperto o molto nuvoloso ovunque con piogge deboli sparse a partire dalla serata ad iniziare dal Pavese e in propagazione da ovest verso est fino a coinvolgere tutti i settori in nottata; deboli nevicate sopra i 1800-2000 metri.

Temperature: minime in lieve aumento o stazionarie in pianura comprese tra 8°/12°C, massime in lieve o moderato aumento sui settori pianeggianti comprese tra 12°/15°C.

Lunedì 16 novembre 2020

Tempo Previsto: Al mattino coperto o molto nuvoloso ovunque, ma con tendenza nel corso della mattinata a schiarite a partire dai settori più occidentali. Piogge deboli sparse sulle Alpi e sulle pianure orientali ma che tenderanno a concentrarsi su queste ultime (Cremonese, Mantovano e Bresciano), con fenomeni in progressiva attenuazione e cessazione nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio schiarite quasi ovunque con frequenti velature per nubi alte, eccetto su Mantovano ove la nuvolosità bassa sarà compatta e persistente (in dissoluzione solamente nel corso del tardo pomeriggio). Precipitazioni assenti. Nella sera-notte sereno o poco nuvoloso ed asciutto ovunque. Possibili banchi di nebbia sulla bassa pianura (specie lungo il corso del Po).

Temperature: minime stazionarie in pianura comprese tra 9°/12°C, massime stazionarie sui settori pianeggianti comprese tra 12°/15°C, salvo contenuti aumenti sui settori nord-occidentali della regione (16/17°).

Martedì 17 novembre 2020

Tempo Previsto: Giornata in prevalenza soleggiata su tutta la Regione, salvo il transito temporaneo di nubi alte; durante la notte e al primo mattino nebbie sulle medio-basse pianure, tendenti a dissolversi nel corso della mattinata, fatta eccezione sulle basse pianure ove localmente potrebbero persistere per buona parte della giornata.

Temperature: minime in calo (5/9°C), massime un aumento (14/16).