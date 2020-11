Giornata mondiale dei poveri: incontro online per riflettere e pregare

Papa Francesco, in occasione della Quarta Giornata Mondiale dei Poveri organizzata per domenica 15 novembre, lancia un messaggio di solidarietà e di misericordia ma, soprattutto, chiede ad ognuno di essere umili e di saper riconoscere, nei gesti rivolti alle persone povere, la nostra stessa fragilità. La mano diventa lo strumento simbolico che lega le persone, che le mette in relazione e che le fa sentire meno sole. Il Papa ci ricorda che tendere la mano al povero fa risaltare, per contrasto, l’atteggiamento di quanti tengono le mani in tasca e di come si sia sviluppata una globalizzazione dell’indifferenza.

Anche noi, come Istituto Palazzolo, che da 151 anni ci prendiamo cura di persone in difficoltà accogliendole nelle nostre case e facendoci promotori di percorsi di vita dignitosi; sentiamo forte il richiamo del Papa e aderiamo con passione a questa giornata.

Nella giornata di domenica 15 novembre a partire dalle 14 abbiamo organizzato un momento di convegno web. Sarà trasmesso su Canale You Tube https://youtu.be/a_L3-E_7WY8.

Alle 14 suor Carla Fiori, madre provinciale delle Suore delle Poverelle, darà il via ad un pomeriggio di “incontro virtuale” e di riflessione proprio a partire dalle parole del Santo Padre e un emozionante video-racconto “Tendere la mano per l’Istituto Palazzolo…” presenterà 8 testimonianze rappresentative delle diverse persone di cui l’Istituto si prende cura: salute, anziani, persone con disabilità, minori, donne, marginalità, scuola e carcere.

A seguire il dott. Manzoni modererà l’incontro con Don Francesco Fiorino, prete del Sud impegnato da sempre nella difesa della giustizia e della legalità dei poveri e autore del libro “tra Sorrisi e Lotte. Appunti di vita” e a cui abbiamo chiesto di guidarci nella rilettura e comprensione profonda delle parole del Papa.

Nella seconda parte del pomeriggio ci si dedicherà all’ascolto di Testimoni di “mani tese”. Ascolteremo le parole della dott.ssa Fraschini Sabrina (medico responsabile di RSA), di Cristina Perico (presidente associazione il Giardino) e di suor Ornella Baratelli (comunità S. Giorgio di Sassari); donne che nella loro quotidianità lavorativa e sociale, hanno scelto di dedicarsi a chi è in difficoltà.

Il Convegno vuole diventare un appuntamento annuale di memoria e racconto ma soprattutto un’occasione di preghiera e di meditazione su ciò che, nel resto dei giorni dell’anno, si prova a fare in favore dei poveri.