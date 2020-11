Favola Sinner: dal trionfo al Challenger di Bergamo al primo Atp a 19 anni

Nel febbraio 2019, a soli 17 anni, era diventato il primo italiano nato nel 2001 a vincere un torneo Challenger: l’aveva fatto a Bergamo, agli Internazionali, con un percorso quasi perfetto concluso con il successo 6-3 6-1 su Roberto Marcora.

Un exploit che lo portò a scalare duecentoventidue posizioni nel ranking mondiale, dalla 546 alla 324 e che, soprattutto, lo portò sotto i riflettori del panorama nazionale che da tempo attende di celebrare un nuovo eroe con la racchetta in mano.

Un altro grande traguardo il tennista altoatesino lo ha tagliato sabato in Bulgaria: a 19 anni ha trionfato nel Sofia Open ed è il più giovane italiano a portarsi a casa un torneo del circuito Atp.

In finale ha dovuto fare i conti con il ben più esperto Vasek Pospisil: il canadese, dopo aver ceduto 6-4 nel primo set, ha pareggiato i conti con un 6-3 nel secondo, nel quale ha approfittato di qualche distrazione di troppo dell’azzurro. Combattutissimo il terzo set, chiuso 7-6.

Il successo a Sofia proietta Sinner per la prima volta tra i primi 40 del mondo, al 37esimo posto.

Un legame, quello con la città di Bergamo, che Jannik non ha dimenticato: ad aprile insieme al tecnico Riccardo Piatti e dell’imprenditore Marco Montemagno, la promessa del tennis italiano aveva contribuito con una donazione alla raccolta fondi promossa dal Cesvi per sostenere gli interventi necessari per contrastare l’emergenza sanitaria.

“L’unità dell’Italia durante questa crisi è stata incredibile. Tra le molte migliaia di italiani che hanno aiutato in questa crisi, vorrei applaudire i 250 volontari che si sono riuniti di recente a Bergamo per costruire un ospedale da campo in soli 8 giorni – scrisse sui suoi canali social -. Questa unione è ciò che ci aiuterà ad attraversare questo periodo. Vorrei fare la mia parte, per quanto mi è possibile, per contribuire con un aiuto e così insieme a Star Wing Sports e Riccardo Piatti abbiamo deciso di donare 12.500 euro alla Cesvi Onlus per aiutare con le emergenze mediche proprio nella città di Bergamo”.