British Journalism Awards, tra i finalisti le immagini del dramma Covid a Bergamo

Venerdì 13 novembre sono stati annunciati i finalisti dei British Journalism Awards 2020. Circa 80 giudici hanno trascorso tre settimane a leggere più di 800 voci per stilare le shortlist per ciascuna categoria di premi.

Il presidente dei giudici Dominic Ponsford ha dichiarato: “Considerando l’anno che abbiamo avuto per le notizie, ci aspettavamo delle voci straordinarie e non siamo rimasti delusi”, come ripotato dal giornale inglese Press Gazette.

Tra i finalisti, SkyUK ha ricevuto due nominations tra i riconoscimenti più prestigiosi nel settore nelle categorie “Scoop dell’anno” e “Esteri” per i servizi televisivi realizzati a Bergamo: uno d’inchiesta all’interno del Papa Giovanni di Bergamo e l’intervista al sindaco della città Giorgio Gori.

“Coronavirus: all’interno di Bergamo – l’epicentro del peggior focolaio di COVID-19 al mondo” e “Coronavirus: la città più colpita in Italia vuole che tu veda come COVID-19 sta influenzando i suoi ospedali” sono i titoli dei due servizi che potranno ricevere il premio e mostrare, ancora di più, al mondo la tragedia che la nostra città ha dovuto affrontare.

I vincitori saranno annunciati durante un evento di premiazione virtuale nel pomeriggio del 9 dicembre.