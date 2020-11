Il weekend di metà novembre, ancora in lockdown. Sotto quale cielo a Bergamo lo spiega Stefano Nava del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

L’alta pressione mantiene ancora tempo stabile, con condizioni soleggiate e miti sui rilievi, grigie a bassa quota per nebbie o nubi basse. L’anticiclone si indebolirà tra domenica e lunedì mattina consentendo il transito di una veloce e debole perturbazione sulla Lombardia, ma con un calo delle temperature più evidente sulle zone alpine. A inizio settimana tornerà a rafforzarsi l’area anticiclonica sull’Europa occidentale con ampie schiarite.

Sabato 14 novembre 2020

Tempo Previsto: al mattino coperto o molto nuvoloso ovunque con graduali schiarite a partire da ovest nel corso della mattinata. Possibili pioviggini al mattino su Pavese ed Oltrepò, altrove asciutto. Nel pomeriggio nuvolosità bassa persistente e compatta sulla bassa pianura; in prevalenza soleggiato su Alpi e Prealpi, sulle rimanenti zone pianeggianti alternanza di nuvole e schiarite. Possibili pioviggini su Oltrepò Pavese nel corso del pomeriggio, ma in rapido esaurimento; altrove asciutto. Nella sera-notte sereno o poco nuvoloso su Alpi e Prealpi, nuvolosità variabile in pianura. Precipitazioni assenti.

Temperature: minime in aumento o stazionarie in pianura comprese tra 9°/11°C, massime in lieve calo o stazionarie sui settori pianeggianti comprese tra 10°/12°C.

Domenica 15 novembre 2020

Tempo Previsto: al mattino molto nuvoloso o coperto per nubi basse in pianura. Nebbia più probabile tra Mantovano e Cremonese fino alla tarda mattinata. Su Alpi e Prealpi in prevalenza soleggiato, ma con rapido aumento della nuvolosità dapprima alta con frequenti velature e poi più compatta ed estesa nel corso della mattinata. Precipitazioni assenti. Nel pomeriggio e nella sera-notte coperto o molto nuvoloso ovunque con piogge deboli sparse dalla serata in propagazione da ovest verso est e che andranno a toccare un po’ tutti i settori nella notte su lunedì e a divenire diffuse con il passare delle ore. Deboli nevicate al di sopra dei 1900 metri.

Temperature: minime in lieve aumento o stazionarie in pianura comprese tra 9°/12°C, massime in lieve o moderato aumento sui settori pianeggianti comprese tra 12°/15°C.

Lunedì 16 novembre 2020

Tempo Previsto: al mattino coperto o molto nuvoloso ovunque, ma con tendenza nel corso della mattinata a schiarite a partire dai settori più occidentali. Piogge deboli sparse che si concentreranno sui settori orientali della regione (Cremonese, Mantovano e Bresciano), ma in attenuazione e cessazione nel corso della mattinata. Nel pomeriggio schiarite quasi ovunque con frequenti velature per nubi alte, eccetto su Mantovano ove la nuvolosità bassa sarà compatta e persistente (in dissoluzione solamente nel corso del pomeriggio). Precipitazioni assenti. Nella sera-notte sereno o poco nuvoloso ed asciutto ovunque. Banchi di nebbia sulla bassa pianura (specie lungo il corso del Po). Nevicate deboli al di sopra dei 2000 metri.

Temperature: minime stazionarie in pianura comprese tra 9°/12°C, massime stazionarie sui settori pianeggianti comprese tra 12°/15°C localmente fino a 17°C su Varesotto per locali condizioni di fohn.