“Save the Mountains”, fondi per incoraggiare i giovani imprenditori orobici

Nell’ambito del progetto “Save the Mountains”, realizzato tra sentieri, valli e rifugi delle Orobie Bergamasche, per promuovere insieme valori comuni di educazione e obiettivi di sostenibilità per le genti e i territori delle montagne, organizzato dall’Unione Bergamasca del Club Alpino Italiano insieme alle Istituzioni dell’Osservatorio delle Montagne Bergamasche, sono state messe a disposizione delle risorse per costituire un fondo finalizzato a offrire un sostegno economico e incoraggiare i “Giovani imprenditori in Montagna” con l’obiettivo concreto della sostenibilità generazionale.

L’assegnazione del contributo avverrà in una cerimonia pubblica dedicata per i ‘Giovani imprenditori in montagna” 11 dicembre 2020, nella Giornata Internazionale delle Montagne delle Nazioni Unite, presso il Palamonti, una casa per le montagne aperta a tutti.

Le domande dovranno essere inviate entro il 30 novembre 2020 (farà fede la data di spedizione) accedendo al form di registrazione cliccando qui, oppure inviate via mail: savethemountains@caibergamo.it.

Istruzioni per l’accesso al form di registrazione:

Devi esssere registrato ed aver eseguito l’accesso (Login) sul sito web

Per registrarsi o accedere, dalla home-page clicca il menù “Accedi/Registrati” (in alto verso destra) ed “Accedi” o “Crea nuovo Profilo”

Dopo l’accesso (Login) dalla home-page clicca sul bottone in centro pagina “Bando Giovani Imprenditori in Montagna”, rientri in questa pagina e clicca di nuovo il bottone qui sopra.

Segui le istruzioni e compila tutti campi obbligatori. Puoi anche salvare la bozza della registrazione e riprenderla in un altro momento per concluderla.

Dopo la registrazione riceverai alla tua casella email la conferma di registrazione con il N° che ti è stato attribuito, la data di inserimento e l’ora.

Per eventuali problemi tecnici relativi alla registrazione sul sito web o di compilazione del form, chiamare il 335-5706339.