È sempre tempo di gelato, ora con delivery e mascherine a Km 0

Sarà per i suoi ingredienti naturali, sarà che è un dolce italiano conosciuto in tutto il mondo, sarà che è simbolo di spensieratezza e libertà legata all’estate: sta di fatto che il gelato continua a conquistare tutti. Anche se lontani dalla calura estiva e con le limitazioni della “Zona rossa”. Proprio per questo torna più che mai alla ribalta grazie al delivery.

La storica gelateria Pandizucchero di Almè insieme a Deliverit Plus, servizio di home delivery e di persona concierge a “cinque stelle” hanno deciso non offrire un’opportunità per evadere dalle limitazioni del lockdown.

“Dopo aver avviato il servizio che ha avuto successo durante il primo lockdown – iniziativa che ha permesso di donare centinaia di mascherine ai bambini ospiti dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII – siamo tornati a scendere in campo attraverso il nostro prodotto icona: il gelato” dichiara Ronald Tellini, maestro gelatiere titolare insieme alla famiglia del noto chiosco di Almè.

Tellini ha deciso di andare controcorrente insieme a Paola Bellina, già responsabile della divisione trasporto ed e-commerce di Italtrans, proprietaria della società Deliverit di Calcinate, calmierando i prezzi di consegna regalando tre mascherine a km 0 realizzate sempre in Bergamasca da Unigasket, gruppo internazionale di Villongo, specializzato nella progettazione e produzione di tubi e guarnizioni in PTFE, che sulla scia del coinvolgimento di Confindustria Bergamo, durante la pandemia ha investito sulla filiera corta e innovazione dando vita a Unimed: la nuova divisione al servizio del settore medicale con tanto di una linea dedicata che, a ciclo continuo, produce mascherine chirurgiche realizzate in TNT.

“Pandizucchero Deliverit Plus” è attivo, il sabato e la domenica, dalle 14 alle 18, nei principali comuni della Bergamasca con un costo di consegna calmierato: Bergamo e aree urbane 2,50 euro; Almè e Villa d’Almè consegna gratuita.

È possibile ordinare entro le 18 del giorno precedente dal sito www.gelateriapandizucchero.it o scrivere un messaggio Whatsapp al 3357267649. Il pagamento potrà avvenire con bonifico, contanti o PayPal (suggerito, a prova di virus).

Una volta effettuato l’ordine, la speciale consegna del gelato – prodotto in modo naturale ed artigianale nel chiosco di Almè, famoso per le sue inconfondibili cremose prelibatezze – avverrà nelle ore successive in modo veloce e sicuro. Il tutto con un servizio dedicato ed esclusivo. Su mezzi eleganti e refrigerati per mantenere intatte le proprietà fresche e genuine del prodotto e, non ultima, la cremosità del gusto.

Come in gelateria. Un servizio personalizzato a “cinque stelle” che fa la differenza, in totale sicurezza. Anche per il gelato “d’autore”. Con tre mascherine “made in Bergamo” in omaggio.