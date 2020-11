Ciak #in Lombardia: secondo posto per il bergamasco Lorenzo Urbani

Sono stati pubblicati i progetti vincitori di “Ciak #in Lombardia-Lombardia riparte”, concorso per giovani creativi che aveva come scopo valorizzare l’immagine dei territori e le bellezze artistiche, architettoniche, naturalistiche e paesaggistiche della nostra regione.

“L’elevato numero di video che sono pervenuti – spiega Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda – dimostra come ci sia tanta voglia di raccontare la Lombardia e le sue bellezze. In un periodo particolarmente difficile, i giovani, grazie alle loro creazioni, possono diventare gli ambasciatori di una terra che ha tanto da offrire e che merita di essere scoperta per le sue eccellenze che spaziano in ogni campo e ambito. Attraverso i video dei ragazzi è possibile conoscere nuove destinazioni e vivere esperienze uniche, scoprire luoghi meravigliosi e sorprendenti e, perché no, sognare nuove mete di viaggio. Il successo della seconda edizione di ‘Ciak #inLombardia’ è il segnale tangibile della voglia di ripartire, di voltare pagina e tornare ad emozionarsi per un paesaggio, un’opera d’arte, un panorama mozzafiato”.

Primo posto il milanese Alessandro Panzeri con ‘#Lombardystartsagain’, mentre sul secondo gradino del podio vediamo un giovane bergamasco, Lorenzo Urbani, con un progetto intitolato “Vieni?”. Il suo lavoro è un invito esplicito a visitare e scoprire le bellezze della Lombardia. Nel video ecco una carrellata fantastica delle meraviglie dei territori: solo per citarne alcune, si va dal Vigneto Ca’ del Bosco a Erbusco, nel Bresciano, al Lago e la città di Como; in provincia di Bergamo, il Porto di Sarnico, la Valle di Astino, il Battistero della Cappella Colleoni, la Funicolare San Vigilio nella Città Alta di Bergamo