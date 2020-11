“Calabria, Gino Strada commissario? Bravo, ma temo sia operazione d’immagine”

Salvini gli ha affidato le redini della Lega in Calabria. Cristian Invernizzi, deputato di Arcene, ora segretario regionale, ancor prima è stato commissario del partito. Una parola che da quelle parti suona un po’ indigesta, dopo l’infelice intervista dell’ex commissario alla Sanità Saverio Cotticelli (quello del “devo fare io il piano operativo Covid? Non lo sapevo”) e la nomina a successore di Giuseppe Zuccatelli, con l’immediata comparsa sui social di dichiarazioni sull’inutilità della mascherina (“le mie affermazioni sono state estrapolate da una conversazione privata e risalgono al periodo dei primi contagi – si è difeso -. La mascherina serve”. Insomma, gaffe e polemiche a non finire.

Invernizzi, ma che succede?

Cosa vuole che le dica… Non è tollerabile che venga rilasciata un’intervista di quel genere, a dir poco imbarazzante (in riferimento a Cotticelli, ndr). Dire poi che forse l’avevano drogato… Quando la toppa è peggiore del buco… Dovrebbe solo chiedere scusa per la sua impreparazione”.

E Zuccatelli? Sui social l’ha definito un “politico mascherato da tecnico”.

Ha un curriculum importante, ma il dubbio è che la sua scelta sia riconducibile a motivazioni politiche.

Ha parole più dolci per Strada? Si fa anche il suo nome. Da bergamasco ricorderà il contributo di Emergency all’ospedale in Fiera durante la prima ondata Covid.

A livello umano e professionale non posso dire nulla contro il dottor Strada. C’è solo da fargli i complimenti, anche se politicamente so dove è schierato e non nasconde certi pareri sulla mia parte politica. Il rischio, per come la vedo io, è che si cerchi di mettere in piedi un’operazione di sola immagine, utilizzando un grande nome per nascondere una situazione determinata dall’incapacità.

Più un nome che una soluzione, secondo lei.

E poi non si capisce quale ruolo possa avere Strada (si parla anche di un possibile affiancamento a Zuccatelli ndr). Con che poteri arriva? Con che funzioni? Con che mandato? Il problema non è solo il commissario, ma l’intera struttura commissariale.

Quindi?

“Quindi bisogna capire se ha un senso portare avanti un commissariamento che va avanti da undici anni, con effetti contrari a quelli che un commissariamento così lungo dovrebbe avere. Per me non ha senso continuare. Ci vogliono dei manager capaci, competenti. E un taglio netto col passato”.