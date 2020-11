Bergamo, armato di taglierino tenta di rapinare due edicolanti: arrestato

Sabato mattina alle 8 un equipaggio Volante è intervenuto in via Papa Giovanni XIII angolo via Paleocapa dove poco prima un uomo si era avvicinato all’edicola, mostrando un sacchetto giallo e un oggetto acuminato che spuntava da una mano, chiedendo alla titolare di consegnare soldi e cellulare.

La donna ha gridato che avrebbe chiamato le Forze dell’Ordine, per cui il soggetto si è allontanato velocemente in direzione della Stazione.

Le ricerche degli equipaggi impegnati nel controllo del territorio, hanno portato, pochi minuti dopo, a individuare il soggetto in via Borgo Palazzo, dove, con le stesse modalità, mostrando un taglierino giallo, aveva avvicinato il titolare dell’edicola, chiedendo soldi. Anche in questo caso il reo era fuggito di fronte al perentorio invito dell’edicolante ad allontanarsi.

Rintracciato nel vicino centro commerciale, dove ha tentato di confondersi con la clientela presente, è stato bloccato dal personale delle Volanti.

Nelle tasche del giubbotto è stato rinvenuto il taglierino giallo utilizzato per i tentativi di rapina . L’uomo, nato a Bergamo nel 1967 e residente a Lenna, con precedenti di Polizia, è stato deferito per tentata rapina. Inoltre è stato segnalato ex articolo 688 c.p. poiché trovato in stato di ubriachezza in luogo pubblico e sanzionato in base alla normativa anticovid19 per spostamento non giustificato dal Comune di residenza.