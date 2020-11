ArtDate, Daria Bignardi e teatro: gli eventi online nel week-end

Con le nuove restrizioni anti-Covid, anche la provincia di Bergamo è stata inserita nella zona rossa. Le iniziative sul territorio, dunque, sono sospese, cinema, teatri e musei sono chiusi e non vi sono in programma eventi dal vivo.

Vengono promossi, però, spettacoli e iniziative online: la partecipazione in presenza sicuramente è un’altra cosa, ma in questo periodo la tecnologia può aiutarci a fruire di queste opportunità in una modalità alternativa.

Anzichè proporre i nostri articoli relativi agli eventi del week-end in città e in provincia, raccogliamo alcuni spunti relativi agli appuntamenti online organizzati da realtà di Bergamo e provincia sabato 14 e domenica 15 novembre.

Sabato 14 novembre il camper di Radio GAMeC PopUp sarà a Clusone, per la quinta puntata in diretta sulle frequenze di Radio Popolare. L’ospite questa volta sarà la giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva Daria Bignardi, che dialogherà di cultura con i conduttori Alberto Nigro e Andrea Frateff-Gianni, e racconterà la genesi del suo nuovo libro “Oggi Faccio Azzurro” (Mondadori); Chiara Frugoni, storica e accademica, illustrerà il ciclo di affreschi medievali presenti sulla facciata dell’Oratorio dei Disciplini di Clusone; infine, con il giornalista, critico letterario e conduttore radiofonico Marino Sinibaldi, Direttore di Radio 3 Rai, si discuterà di comunicazione della cultura in tempo di “chiusura”.

Per ascoltare Radio GAMeC PopUp in FM, cerca la frequenza di Radio Popolare più vicina a te: https://www.radiopopolare.it/frequenze/

Le puntate sono anche in diretta streaming sul sito web di Radio Popolare, e disponibili in podcast sul nostro sito e su quello di Radio Popolare

Sino a domenica 15 novembre proseguirà “ArtDate”, il festival dedicato all’arte contemporanea, che quest’anno si svolge online a seguito delle restrizioni disposte dall’ultimo DPCM per l’emergenza Coronavirus.

Per consultare il programma: www.theblank.it/artdate-2020-il-dono/

Tutti gli eventi si possono seguire Live dalla pagina Facebook di The Blank www.facebook.com/theblankcontemporaryar

Sabato 14 novembre alle 20.30 sul canale Youtube della Compagnia La Pulce andrà in scena lo spettacolo “Vuoto sincronizzato”, con Alessandra Ardito, Alessandro Mistrulli, Livio Berardi musiche originali e contenuti radio: Francesco Defelice regia e drammaturgia: Alessandra Ardito. Claudia, reduce da una storia d’amore finita e insoddisfatta del suo lavoro, si trova sul punto di voler scomparire. C’è sempre qualcosa però che interrompe il suo desiderio di farla finita: il ricordo vivo del suo più grande amore, la voce di uno speaker radiofonico calda, rassicurante e positiva, che insieme alle musiche condurranno Claudia a prendere una decisione. Dopo momenti di smarrimento, di sconforto, Claudia si spoglierà delle sue vesti da cameriera, senza più il suo amore e senza più un lavoro, deciderà di buttarsi in quel vuoto, ma da un altro punto di vista: il suo salto non sarà un suicidio, ma un salto coraggioso verso il futuro, tentando di accettarsi, di superare le paure e ricominciare, ancora una volta.

Alla fine dello spettacolo gli artisti saranno a disposizione per un confronto con il pubblico.

Lab80 Cinema ha riaperto l’Auditorium Web. Fino a quando non potrà riaprire in sicurezza, tornerà a proporre in questo modo la sua programmazione: tanti film, tante proiezioni ma ad orari ben precisi, come una sala vera e propria. Basta fare tre semplici passaggi:

1) Scegliere il film e acquistare il biglietto online su https://lab80.18tickets.it/

2) Ricevere il codice corrispondente al posto assegnato

3) Accedere con il proprio dispositivo alla sala virtuale utilizzando il link presente sul biglietto, che può essere comprato fino a 15 minuti dopo l’inizio della proiezione.

Dal momento dell’acquisto si hanno 30 giorni per vedere il film e 48 ore dal primo click per completarne la visione.

Il servizio è accessibile dalla TV o dai propri dispositivi Windows, Mac, Apple TV, iPhone e iPad, Android, Chromecast (verificare a questo link che il proprio dispositivo sia compatibile).

Per vedere la programmazione clicca qui: http://www.lab80.it/programmazione