Il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Stefano Nava per vedere che tempo farà a Bergamo nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

ANALISI GENERALE

Una vasta area anticiclonica estesa dal Mediterraneo all’Europa orientale influenzerà il tempo sull’Italia fino al fine settimana, impedendo al flusso perturbato atlantico il suo ingresso sul Mediterraneo. Sulla Lombardia condizioni di tempo stabile in montagna e con nebbie o nubi basse frequenti in pianura. Temperature miti per il periodo sia nei valori minimi che massimi.

Venerdì 13 novembre 2020

Tempo Previsto: al mattino cielo molto nuvoloso o coperto in pianura per nubi basse. Banchi di nebbia su Pavese fino alla tarda mattinata; su Alpi e Prealpi ben soleggiato. Possibili pioviggini al mattino su Oltrepò Pavese. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità alta a partire da ovest su Alpi e Prealpi dove si avranno condizioni di cielo parzialmente soleggiato, in pianura alternanza di sole e velature anche estese, ma nel complesso parzialmente soleggiato. Precipitazioni assenti ovunque. Nella sera-notte velato ovunque per nubi alte ed asciutto.

Temperature: minime in lieve aumento in pianura comprese tra 8°/11°C, massime in lieve calo sui settori pianeggianti comprese tra 10°/13°C.

Sabato 14 novembre 2020

Tempo Previsto: al mattino coperto in pianura per nubi basse e con banchi di nebbia su Pavese fino alla tarda mattinata, su Alpi e Prealpi parzialmente soleggiato per velature estese di nubi alte. Possibili pioviggini al mattino su Oltrepò Pavese, altrove asciutto. Nel pomeriggio e nella sera-notte alternanza di schiarite ed annuvolamenti anche estesi e compatti su tutti i settori. Possibili pioviggini su Oltrepò Pavese nel corso del pomeriggio, ma in esaurimento; nella sera-notte asciutto ovunque.

Temperature: minime in lieve calo o stazionarie in pianura comprese tra 6°/11°C, massime in lieve aumento sui settori pianeggianti comprese tra 12°/15°C.

Domenica 15 novembre 2020

Tempo Previsto: al mattino molto nuvoloso o coperto per nubi basse in pianura. Banchi nebbia anche estesi su Mantovano fino alla tarda mattinata. Su Alpi e Prealpi ben soleggiato. Possibili pioviggini su Oltrepò Pavese, asciutto altrove. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità medio-alta su Alpi e Prealpi con estese velature, in pianura coperto o molto nuvoloso per nubi basse. Possibili pioviggini su Oltrepò Pavese, ma in esaurimento; altrove asciutto. Nella sera-notte velato per nubi medio-alte su Alpi e Prealpi, coperto o molto nuvoloso in pianura per nubi basse.

Precipitazioni assenti ovunque.

Temperature: minime in lieve aumento in pianura comprese tra 7°/12°C, massime stazionarie sui settori pianeggianti comprese tra 12°/15°C.