“Riscatto”, Gori: “Un titolo venuto dal cuore, pensando a Bergamo”

“Riscatto” (Bergamo e l’Italia. Appunti per un futuro possibile), edito da Rizzoli, è il libro scritto da Giorgio Gori che segna il suo esordio nel mondo editoriale. Nelle librerie e gli store online da pochi giorni.

Giorgio Gori

“Un titolo che mi è venuto dal cuore. Riscatto come urgenza, come ripresa per la nostra città e il nostro Paese. È il mio esordio e forse anche un epilogo perché scrivere un libro non era mai stato nei miei progetti di vita. Ma questa volta mi sono lasciato un po’ convincere”, ha raccontato il sindaco ospite di Bergamonews per presentarlo.

Ad aver convinto Gori, oltre a Cristiano Peddis (editor della saggistica Rizzoli), il vicedirettore di Fanpage, Francesco Cancellato, secondo autore di Riscatto, con cui Gori ha instaurato una lunga intervista che è diventata essa stessa il libro.

Trecento e più e pagine scritte in forma dialogica che racchiudono un insieme di episodi biografici dei 60 anni di Gori – festeggiati nel pieno del primo lockdown, come racconta nel libro – e spunti di riflessioni molto più ampi dalla politica alla condizione economica sociale del nostro paese e della nostra città.

Perché al centro del libro c’è Bergamo. La seconda parola nel titolo subito dopo Riscatto.

“Bergamo è una piccola storia, ma è la mia storia”, scrive Gori nelle prime pagine. E ne parla con grande affetto, senso critico e sguardo acuto, ponendola al centro di una riflessione dedicata alle possibilità delle piccole città di provincia così come di quelle delle grande metropoli.

Paragonandola, anche, all’Atalanta: una città, come una squadra, che non si accontenta e che vuole ‘sempre di più’ (non a caso, slogan della campagna elettorale di Gori del 2019).

Ed è anche la città che ha formato, educato, creato la coscienza politica e sociale e dato le opportunità al primo sindaco di Bergamo rieletto per un secondo mandato.

Una città al centro dell’emergenza sanitaria che tutti noi, ormai, abbiamo imparato a conoscere molto bene, fortemente intaccata dalle sue conseguenze economiche, umane e sociali. Da quel virus che ha anche portato il sindaco a piangere più volte nel suo studio da solo, come racconta nel libro.

Una città lacerata dal quel “virus della paura” a cui è dedicato un intero capitolo.

“Il capitolo in realtà non è solo dedicato al Covid, ma alla paura che, sotto tutti i punti di vista, ci danneggia come un virus e attorno a cui molte politiche hanno creato il loro consenso”, spiega a Bergamonews.

Si parla di Bergamo, di riscatto e di emergenze da affrontare. Ma anche molto della vita di Giorgio Gori: dall’adolescenza e la sua formazione, dalla sua passione politica e la sua ascesa nel mondo della politica, dai primi lavori nei giornali locali alla carriera lavorativa nel mondo di Mediaset e come manager di Magnolia, fino agli incontri con figure fondamentali come Silvio Berlusconi e Matteo Renzi. La vita poliedrica dell’ “eretico necessario che rappresenta tutto quello che la sinistra identitaria detesta”, come scrive Cancellato.

Un libro dal finale aperto, ancora da finire e da costruire. Così come l’Italia.

Come farlo? Con gli “appunti per un futuro possibile” raccolti e descritti passo passo nelle pagine.

Partendo, prima di tutto, dalle donne, i bambini e gli stranieri: “L’immigrazione controllata è gestita è la cura per risolvere il grande problema demografico del nostro paese”. Ma anche partendo dal lavoro e dalla scuola “da riportare al centro del villaggio”. E dall’ambiente e dai giovani a cui dedicare le grandi fatiche e il grande impegno che richiede rendere realtà il sogno di una società politicamente utopica. Il sogno concreto che Gori ha dedicato proprio ai suoi figli.