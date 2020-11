Il direttore del Dipartimento di Diagnostica Clinica dell’Azienda Socio Sanitaria Bergamo Ovest, il biologo Angelo Pesenti, racconta in prima persona come il suo laboratorio è riuscito a sviluppare l’attività di refertazione dei tamponi per SARS-COV2 dai 92 analizzati a marzo ai 1071 di martedì scorso.

“Il nostro Laboratorio è stato accreditato da Regione e incluso nell’elenco del Ministero i primi giorni di Marzo, dopo aver superato la prova di analisi in doppio, dettata dall’ISS, di 50 tamponi sia positivi sia negativi, con l’Istituto stesso. La nostra capacità analitica allora era di 92 tamponi/die. Con i Biologi molecolari, dottor Maurizio Zaccanelli e dottoressa Maria Oggionni, abbiamo fin da subito pianificato un percorso di crescita, consapevoli del fatto che la diagnostica sarebbe divenuta un punto centrale per la lotta al virus”.

In questo percorso il Laboratorio è stato supportato a 360 gradi dall’Alta Direzione, sia dal punto di vista di acquisizioni strumentali, sia per l’assunzione di Personale.

“La strategia è stata quella di dotarsi di strumentazione flessibile e di fornitori diversi così da non rimanere implicati in carenze di materiali. Quindi abbiamo incominciato a installare, grazie ad una donazione, un secondo Termociclatore per piastre da 96 pozzetti (strumento che serve ad amplificare gli Acidi nucleici), da affiancare a quello piccolo da 36 posizioni che avevamo già in dotazione. Poi si è proceduto con l’acquisto, sempre tramite donazioni, di un estrattore di acidi nucleici da 48 posizioni, molto rapido (completa un ciclo in 35 minuti), affiancandolo a quello da 24 posizioni già in uso. Gli ultimi step, ancora da completare, sono stati l’acquisizione di un ulteriore Termociclatore per piastre da 96 pozzetti e di un altro Estrattore veloce da 48 posizione, associati a due preparatori (liquid handler) necessari a predisporre in modo automatico e completamente tracciabile sia i rack per gli estrattori, sia le piastre per l’amplificazione”.

A oggi l’ASST ha in dotazione 3 linee analitiche complete: due formate da Preparatore automatico, Estrattore e Temociclatore e una manuale formata da Estrattore e Termociclatore e la consolidata capacità produttiva è di oltre 1000 tamponi/die.

Per arrivare a questi risultati vi è stato l’arruolamento di nuovo personale (5 tecnici, una biologa, due medici) ed è stato contestualmente ampliato l’orario di lavoro del personale afferente al settore, arrivando alle attuali 14 ore nei giorni feriali e 12 ore nei festivi e prefestivi.

“Tutto questo – conclude Pesenti – non sarebbe stato possibile senza la sensibilità della Direzione Generale e, soprattutto, senza la professionalità e l’abnegazione di tutto il Personale che svolge in prima persona tale attività (Biologi, Tecnici, Amministrativi), e di quello di supporto, dal prelievo al referto. Non ci fermeremo qui. Possiamo fare ancora di più”.