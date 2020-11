I ragazzi ai tempi del Covid: Angelo, ventenne, volontario sulle ambulanze

Angelo, così lo chiameremo, è un ragazzo di 21 anni e fa il volontario sulle ambulanze; studia per diventare medico ed è la persona più cinica che abbia mai incontrato, nonostante il suo aspetto possa trarre in inganno. È quasi un metro e novanta di uomo, i capelli una volta erano ricci e sottomessi sotto una berretta evidentemente troppo stretta, ora invece li porta cortissimi.

Ha gli occhi grandi che riescono a scavarti l’anima e un sorriso troppo grande per il suo volto. Sembra un enorme orsacchiotto di peluche. Ti fa sentire sicura e ti sa ascoltare mentre si fuma una sigaretta. Eppure, come vi ho detto, sotto quest’aspetto rassicurante si cela una persona estremamente cinica, ma allo stesso tempo con una grande morale per il giusto; non un giusto oggettivo, ma una legalità dettata da se stesso.

Combatte le sue battaglie con mezzi personali.

Non ha paura di niente, anzi. A volte, sono gli altri che sono intimoriti da lui e nemmeno si cura di nascondere il fatto che questo gli piaccia.

Angelo a marzo è salito sull’ambulanza per il suo solito turno, si è vestito come lo erano tutti i medici di cui sono state piene le pagine dei quotidiani e dei social; ma non è più sceso.

Ci sentivamo poco, il minimo indispensabile per sapere se stesse bene. All’inizio scherzava anche sulla situazione, mi diceva anche che i rari momenti in centrale con gli altri erano l’unico momento in cui tirava il fiato.

Ben presto però, l’orsacchiotto cinico, ha smesso di sorridere, ma non piangeva nemmeno. Era mosso dall’inevitabile inerzia con cui il Covid ha sottomesso il mondo. Si svegliava, studiava, saliva sull’ambulanza e quando riusciva mangiava qualcosa per poi, ogni giorno, ripigiare il tasto “repeat”.

Il sette aprile mi manda un messaggio:

“Le brutte intenzioni e la maleducazione

La tua voglia di grigliata a Pasquetta

Il tuo uscir di casa senza aver bisogno

Fai ciò che vuoi e vai a passeggiare

Cerco di spiegarti che esiste un decreto

Ma te ne freghi e sei un egoista

Ringrazia il cielo te che non sei infetto

Rispetta chi purtroppo se n’è andato.

#iorestoacasa”

Il messaggio non era riferito a me, non era una sorta di critica, ma è stata l’ultima volta che l’ho sentito felice di quella serenità pura che, tra i mille pensieri che comunque l’avevano sempre contraddistinto, era la sostanza che l’aveva creato, costruito e cresciuto.

Ho visto Angelo finito il lockdown. Era a pezzi, ma non parlo di quel senso di stanchezza che ha contraddistinto i medici durante il questo tragico periodo. Parlo di quella luce che i suoi occhi avevano perso, di quel sorriso che brilla di riflesso e non di luce propria. Parlo di quella rabbia verso qualcosa di intangibile.

Il primo lockdown ti ha stancato, lo so, ma c’è gente come Angelo che non ha mai smesso di lottare per la tua salute, che non ha mai abbassato la mascherina per proteggere te, che ha vissuto da solo per fare il tuo bene, che ha visto la morte davanti ai suoi occhi di continuo senza chiederti aiuto.

La si smetta di parlare di dittatura delle case farmaceutiche, di dati fallati; smettila di dire che il Covid non esiste e smettiamola di portare avanti le campagne “no mask”

L’Italia sta soffrendo, le persone hanno fame, hanno paura e sono stanche di vedere la morte. Se volevate dimostrare di essere un paese unito cantando l’inno sui balconi, dimostrate di essere un paese unito adesso, quando davvero c’è più bisogno.

Restate a casa, ordinate cibo delivery da catene o ristoranti locali , uscite a passeggiare rispettando le regole e non smettete mai mai mai di essere felici.

Perché io so, che nel profondo del cuore di Angelo, c’è ancora il ragazzo che io ho conosciuto una vita fa e che non ha mai smesso di farmi sorridere.