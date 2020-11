Covid, in Lombardia 118 morti in un giorno: a Bergamo 451 nuovi positivi

I tamponi effettuati oggi sono 55.636, i nuovi positivi 10.634. Il rapporto è pari al 19,1%. I guariti o dimessi sono 2.040.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 55.636, totale complessivo: 3.476.242

– i nuovi casi positivi: 10.634 (di cui 555 ‘debolmente positivi’ e 82 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 134.294 (+2.040), di cui 7.273 dimessi e 127.021 guariti

– in terapia intensiva: 801 (+19)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 7.319 (+272)

– i decessi, totale complessivo: 19.028 (+118)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 4.451, di cui 1.973 a Milano città;

Bergamo: 451;

Brescia: 623;

Como: 737;

Cremona: 246;

Lecco: 242;

Lodi: 264;

Mantova: 337;

Monza e Brianza: 1.236;

Pavia: 511;

Sondrio: 52;

Varese: 1.213.