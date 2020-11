Boltiere: contributi a favore di famiglie e studenti

La seconda ondata di Covid19 ha aggravato alcune situazioni di difficoltà presenti in tutte le fasce di popolazione. Per questo motivo, l’amministrazione del Comune di Boltiere ha deciso di intervenire in sostegno delle famiglie più bisognose residenti in paese. Con una delibera di Giunta datata 5 novembre sono stati stanziati 20.000 € in favore di tali nuclei famigliari. Le famiglie potranno presentare domanda on line, tramite il sito internet comunale entro le ore 13.00 dell’11/12/2020. Tutte informazioni si trovano nel bando pubblicato sul sito internet del Comune di Boltiere.

Con questa iniziativa l’amministrazione decide di sostenere nuovamente le famiglie in difficoltà, così come fatto durante i primi mesi della pandemia caratterizzante ormai tutto il 2020.

Altri importanti risorse sono, invece, state stanziate con altri due bandi a favore degli studenti boltieresi.

Il primo bando riguarda gli studenti iscritti alle scuole superiori di secondo grado. Il bando ha uno stanziamento totale pari a 5.000 €, ed in base a criteri di ripartizione definiti su base ISEE, rimborserà le famiglie degli studenti le spese scolastiche con contributi variabili da 100 a 200 euro. Le domande potranno essere presentate sempre on line entro le ore 13.00 dell’11/12/2020.

Infine, gli studenti boltieresi meritevoli delle scuole superiori o che hanno concluso le scuole superiori nell’anno scolastico 2019/20, potranno partecipare al bando per l’assegnazione delle borse di studio comunali. L’ammontare dell’intero bando è di 2.000 €, mentre le singole borse di studio che verranno riconosciute avranno un importo di 200 € ciascuna. Anche per questo bando le domande potranno essere presentate sempre on line entro le ore 13.00 dell’11/12/2020.