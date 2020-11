Il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Stefano Nava con le previsioni del tempo per Bergamo e la provincia orobica.

Giovedì 12 novembre 2020

Tempo Previsto: al mattino cielo coperto per nubi basse ovunque. Dal pomeriggio ampie schiarite a partire da ovest ed in prevalenza soleggiato ovunque. Nella sera-notte cielo sereno o poco nuvoloso ovunque con possibile formazione locale di banchi di nebbia soprattutto tra media e bassa pianura (in particolare lungo il corso del fiume Po). Asciutto ovunque.

Temperature: minime stazionarie in pianura con valori compresi tra 6°/10°C, massime in lieve calo sui settori pianeggianti comprese tra 12°/14°C.

Venerdì 13 novembre 2020

Tempo Previsto: al mattino cielo da nuvoloso a molto nuvoloso o coperto in pianura per nubi basse o nebbie estese e persistenti fino a tarda mattinata; su Alpi e Prealpi in prevalenza soleggiato con qualche passaggio di velature per nubi alte. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità ovunque fino a cielo molto nuvoloso o coperto per nubi basse nella sera-notte su tutta la regione e nuova formazione di nebbie estese e persistenti sulle zone pianeggianti. Asciutto ovunque.

Temperature: minime in moderato calo in pianura comprese tra 3°/6°C, massime stazionarie sui settori pianeggianti comprese tra 12°/15°C.

Sabato 14 novembre 2020

Tempo Previsto: al mattino e al pomeriggio coperto in pianura per nubi basse o nebbie estese e persistenti fino alla tarda mattinata, su Alpi e Prealpi in prevalenza soleggiato. Nella sera-notte nuvolosità variabile su tutta la regione con alternanza di schiarite ed annuvolamenti anche estesi. Asciutto ovunque.

Temperature: minime in moderato aumento in pianura comprese tra 6°/9°C, massime stazionarie sui settori pianeggianti comprese tra 12°/15°C