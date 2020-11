Sosta libera sugli stalli blu fino al 3 dicembre per chi ha il pass residenti

Nuove agevolazioni per la sosta in città: il Comune di Bergamo dà il via libera alla sosta libera sugli stalli blu per tutti i titolari di contrassegno per residenti in città.

L’amministrazione ha deciso di riproporre alcune delle agevolazioni viabilistiche attuate nel corso dei mesi di marzo, aprile e maggio scorsi: nella situazione attuale, con la città inclusa nell’area rossa che riguarda tutta la Lombardia, e fino al prossimo 3 dicembre, i titolari del contrassegno per la sosta nelle aree riservate ai residenti, in corso di validità, potranno sostare, gratis e senza limiti di tempo, nelle aree disciplinate a tariffa, delimitate dalle strisce di colore blu (compreso il parcheggio pubblico di Piazza Mercato del Fieno).

La nuova misura prevista dall’amministrazione si aggiunge alle novità – seppur temporanee – comunicate solo la scorsa settimana. Eccole:

– sono prorogati fino al 31 gennaio i pass per residenti in scadenza nelle prossime settimane.

– già esiste a Bergamo la possibilità per gli esercizi commerciali che consegnano cibo pronto al consumo di accreditare il proprio mezzo di trasporto per fare consegne all’interno delle Zone a Traffico Limitato. A partire da lunedì 9 novembre e fino al 31 gennaio saranno ampliate le possibilità di accesso alle ZTL anche per gli esercizi di prodotti alimentari che consegnano la spesa a domicilio. In entrambi i casi le richieste vanno inviate all’indirizzo accessi.ztl@atb.bergamo.it. L’accesso alle ZTL sarà consentito solo dopo aver ricevuto conferma dell’accredito.

– a partire da lunedì 9 novembre e fino al 31 gennaio anche per tutti coloro che svolgono servizi a favore di residenti e/o domiciliati all’interno di zone soggette a limitazione del traffico, qualora per effetto delle restrizioni loro imposte da ragioni sanitarie legate all’epidemia in atto non possano provvedervi autonomamente, sarà possibile richiedere l’accredito per entrare nelle ZTL. Basterà fare richiesta motivata all’indirizzo accessi.ztl@atb.bergamo.it. L’accesso alle ZTL sarà consentito solo dopo aver ricevuto conferma dell’accredito.