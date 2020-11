Italtrans amplia il parco mezzi: acquistati 60 nuovi Mercedes Actros

Italtrans, azienda di Calcinate leader nel mercato della logistica integrata, per ampliare il proprio parco mezzi ha acquistato 60 nuovi Mercedes-Benz Actros.

“Italtrans risponde con rapidità, garantendo customizzazione delle soluzioni sulla base delle esigenze del cliente e trattando qualsiasi tipologia merceologica (alimentare e non) con velocità ed efficacia nella gestione -ha spiegato Sheela Bellina, responsabile della divisionr commerciale di Italtrans-. Qualità lungo tutta la filiera: dall’inbound alla delivery. Componente essenziale per un puntuale e sicuro sistema di gestione della supply chain è l’investimento in un parco mezzi capaci di supportare in maniera efficace e capillare l’intera attività distributiva e per Italtrans i truck della Stella sono sinonimo di efficienza, affidabilità, sicurezza e comfort”.

I nuovi Mercedes Actros montano un motore OM471 Euro VI appositamente pensato per le applicazioni heavy-duty.

Sono dotati di plus intelligenti e innovativi come l’Active Brake Assist 5, il sistema di frenata automatica di emergenza in grado di riconoscere oggetti o pedoni e frenare a fondo fino all’arresto del veicolo; il Predictive Powertrain Control, Tempomat intelligente che fornisce uno stile di guida economico e variabile in base alla tipografia del percorso, tale da permettere una riduzione dei consumi di carburante fino al 5%.

“Siamo orgogliosi che Italtrans, nostro cliente storico, abbia confermato la sua preferenza per il nostro brand –ha commentato Maurizio Pompei, presidente di Mercedes-Benz Trucks Italia -. Vogliamo offrire servizi intelligenti ed innovativi nel campo dell’ecologia e della sicurezza, cercando di massimizzare, attraverso i nostri prodotti, la redditività dei nostri partner. L’Actros ha continuato la sua evoluzione nel tempo, ed oggi è un veicolo completamente rinnovato. Lo confermano i numeri, con gli oltre 13.000 mezzi venduti dal lancio nel 2011, che lo hanno reso il prodotto ideale in piccole, medie e grandi flotte”.

Presente sui Mercedes Actros forniti anche il nuovo Multimedia Cockpit Interactive, la postazione di lavoro digitale dotata di un’interfaccia utente intuitiva e connessa in rete; le nuove MirrorCam, telecamere digitali con display che sostituiscono gli specchietti tradizionali in grado di ampliare il campo visivo e vantaggiose per la marcia in sicurezza in aree dedicate al carico/scarico merci.

“Per Italtrans -ha concluso Pompei- anche il comfort ed il benessere dei propri conducenti è al primo posto ed è per questo motivo che ha deciso di equipaggiare i veicoli con accessori che regolano la temperatura interna della cabina come il riscaldatore autonomo che permette una regolazione della temperatura interna anche a “veicolo spento”, oltre alla scelta della Cabina Big Space che in termini di abitabilità accresce ulteriormente il comfort degli autisti”.