I giovani Rotterdam: dalla “pandemic fatigue” alla resilienza

L’attesa e temuta seconda ondata della pandemia è arrivata. I dati epidemiologici giornalieri, il susseguirsi dei DPCM, il ritorno delle “zone rosse”, gli assalti ai supermercati e le fughe dalle grandi città ci hanno riportato allo scorso marzo.

Queste giornate di novembre che sembrano marzo, però, non hanno la brezza leggera della primavera, ma il vento pungente dell’inverno. Un inverno che sembra già profilarsi più faticoso e spossante rispetto a quelli passati, perché questi sono gli stessi sintomi della “pandemic fatigue”.

La “pandemic fatigue” è stata definita dall’OMS come un senso di malessere generale dovuto alle mille incertezze e al senso di sfinimento creato dal prolungarsi dello stato di emergenza.

Un sondaggio dell’OMS ha rivelato che il 60% della popolazione europea è affetta da questa condizione con picchi elevati tra i giovani.

Da febbraio i giovani hanno perso molto: l’ultimo anno di liceo, l’esame di maturità, il diciottesimo compleanno, la laurea, il primo lavoro, il matrimonio. Eventi non certo paragonabili a un lutto, ma la cui perdita ha comunque generato un senso di vuoto e mancanza.

Questi momenti rappresentano dei veri e propri riti di passaggio che per il loro importante significato vanno ad arricchire la memoria autobiografica di ciascun individuo costruendo proprio in questa fase della vita quelli che Rubin ha definito “picchi di reminiscenza”, periodi caratterizzati da eventi densi e significativi.

Ciò che è perduto non si può recuperare, ed è da questa perdita che possiamo ripartire e guarire dalla “pandemic fatigue”, affidandoci alla resilienza. Resilienza è un costrutto molto conosciuto, ma purtroppo è stato spesso distorto creando molta confusione. Il termine resilienza viene usato nella fisica per indicare la capacità di un materiale di resistere agli urti senza spezzarsi. Questa caratteristica ha permesso agli psicologi, e in particolare a Boris Cyrulnik, di applicare questa proprietà anche alle persone sottolineando che: “essere resilienti non significa negare il dolore, ma essere capaci di trasformare un’esperienza dolorosa in apprendimento, riorganizzando la propria vita e rendendo tale esperienza una occasione formativa”.

Un esempio chiaro di come essere resilienti ce lo offre una città: Rotterdam in Olanda.

Nel corso della seconda guerra mondiale, Rotterdam subì un bombardamento che distrusse completamente la città lasciando intatto solo qualche edificio del quartiere di Delfshaven. Gli Olandesi avrebbero potuto fare come i tedeschi a Berlino, radere tutto al suolo e ricostruire una città nuova. Invece no, un team di architetti si è messo al lavoro pensando a una ricostruzione che integrasse costruzioni vecchie e nuove dando vita ad una città diversa, originale e forse anche un po’ bizzarra.

Noi giovani abbiamo tutti perso qualcosa durante la pandemia e la “pandemic fatigue” ci sta portando a temere in un futuro incerto dove potremmo ancora perdere qualcosa, ma la resilienza può aiutarci a ripartire da dove siamo ora diventando diversi, originali, bizzarri insomma dei “Giovani Rotterdam”