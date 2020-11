Harry Potter, La rivolta delle ex o Nassiryia? La tv del 12 novembre

Per la prima serata in tv, giovedì 12 novembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Doc – Nelle tue mani”. Verrà proposto l’episodio “Veleni”: Andrea si trova nell’occhio del ciclone nel momento in cui un ex specializzando lo accusa di aver falsificato i dati di una sperimentazione farmaceutica: incapace di difendersi a causa dell’amnesia, cerca conferme nelle persone che gli sono vicine. Nel frattempo, Lorenzo deve combattere per far inserire Chiara nella lista dei trapianti e Agnese ha un improvviso malore…

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio “La vita è per i vivi”: Angela Perez, direttrice finanziaria di una compagnia alberghiera, viene uccisa da Carlos Sanchez, un sicario che opera per ordine di Ernesto Moya, il capo del cartello della droga di Juarez, città messicana.

Su Italia 1 alle 21.15 ci sarà una nuova puntata de “Le Iene show”.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Dritto e rovescio“, condotto da Paolo Del Debbio; e su La7 alle 21.15 con “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Stronger – Io sono il più forte”; su Canale5 alle 21.40 “Harry Poter e la pietra filosofale”; su La5 alle 21.05 “La rivolta delle ex”; su Iris alle 21.10 “Nassiryia – Per non dimenticare” e su Italia2 alle 21.05 “Blade”.

Su Rai4 alle 21.20 la serie “Elementary”. Sherlock, Watson e Bell si occupano di un omicidio ordito per vincere un appalto della Dea, riguardante la pulizia del denaro ritrovato sporco di sostanze stupefacenti, durante le operazioni di sequestro di droga…

Su Rai5 alle 21.05 il maestro Muti e il solista McGill, con l’Orchestra Cherubini, provano “Fantasia per fagotto su vari pensieri del Trovatore del maestro Giuseppe Verdi” di Francesco Cappa. Il maestro Muti e l’Orchestra Cherubini provano anche Sinfonia da “Giovanna d’Arco” e Sinfonia da “La battaglia di Legnano” di Giuseppe Verdi.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

