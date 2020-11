“Essere guida alpina è una vocazione: aiuta a scoprire la bellezza della montagna”

“Un lavoro forse troppo poco conosciuto, di grandi sacrifici ma anche di immense soddisfazioni”. Così Federico Camangi, guida alpina e ambassador Dolomite che da anni lavora come guida spostandosi sulle vette sia italiane sia all’estero, illustra la propria attività.

“Aiutare le persone, anche le più comuni, a raggiungere la sommità delle montagne per godere di spettacoli mozzafiato – prosegue Camangi – è una vera e propria vocazione. La volontà di fare la guida alpina nasce certamente dall’amore infinito per le vette, ma deve essere alimentata anche dalla passione di voler trasmettere il valore della ricompensa dopo il sacrificio. Perché è proprio così, una volta arrivati in cima dopo sudore e fatica si deve solo respirare, guardare l’orizzonte e godere del traguardo raggiunto”.

È un ruolo particolarmente importante. “Molto spesso – evidenzia Camangi – le persone hanno il sogno nel cassetto di arrivare a toccare il cielo, almeno una volta nella vita, e ripongono quindi questo desiderio nelle mani e nell’esperienza della guida alpina. Si tratta di un mestiere di grandissima responsabilità e importanza anche per preservare il bellissimo ambiente montano del nostro paese e sensibilizzare le persone a rispettarlo per fare sì che tutti, anche in futuro, ne possano godere”.

Federico Camangi ci racconta il significato di questa scelta mentre passeggia sul ghiacciaio del Monte Bianco, al cospetto delle montagne tra le più maestose del nostro paese. Da anni anche Skyway Monte Bianco, di cui Dolomite è fornitore ufficiale delle calzature, lavora con il suo impianto funiviario per rendere questo spettacolo accessibile davvero a tutti, anche alle persone meno tecniche e preparate. Dalle sue terrazze si possono godere spettacoli unici, assaporare prodotti del posto e immortalare immagini che resteranno nel cuore di coloro che amano la montagna in ogni sua forma.