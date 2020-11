Admo Cene: quando i giovani possono fare la differenza

Piacere sono Giulia

Scrivo queste righe con la speranza che il mio pensiero possa arrivare e possa essere condiviso tra i giovani perché anche io, come molti altri, mi sono trovata spesso a riflettere su cosa potessi fare per contare veramente, qualcosa che però non contasse solo per me, qualcosa che avesse un senso, qualcosa che, perché no, fosse anche fuori dall’ ordinario e con molta pazienza ho trovato una soluzione: dedicare parte del mio tempo.

E come, vi chiederete?

Semplice, diventando volontaria. Molte sono le associazioni attive ad oggi, ma io mi voglio focalizzare su una, quella che per me da ormai 3 anni è un’immensa soddisfazione,

Admo Cene, qualcosa di speciale che è nato grazie a Patrizia, la nostra colonna portante, che è riuscita a trasmettere a me e ad Asia, un’altra volontaria, l’energia e la grinta giusta per ingrandirci e formare il gruppo che ad oggi siamo, gruppo che però è sempre in cerca di menti. Nell’ultimo anno devo ammettere che il nostro lavoro è stato notevole, però malincuore devo anche confessare che pochi tra i giovani mostrano veramente il loro interesse, forse perché non sanno che fantastici rapporti si possono creare e quanti indimenticabili momenti si possono vivere e condividere ma soprattutto il meraviglioso messaggio che si riesce a trasmettere, quello del dono

Dono ebbene sì, ma che cosa?

Midollo osseo sì, ma, attenzione a non confonderlo con quello spinale.

E come si dona? Attraverso prelievo dal sangue periferico o trapianto dal midollo osseo

Vuoi diventare donatore? È necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, avere un peso corporeo di almeno 50 kg e godere di buona salute.

Una volta iscritto per quanto rimango nella lista? La disponibilità del donatore rimane valida fino al raggiungimento dei 55 anni.

Ed ora che hai queste informazioni cosa aspetti ad iscriverti? Aaaah ho capito non hai ancora 18 anni e che problema c’è?! Puoi iniziare diventando volontario, Admo Cene c’è!

E se non te la senti ti chiedo almeno di scriverci per avere qualche informazione in più, chissà che magari ti incuriosisci.

Chiedo poi a tutti voi lettori di condividere queste poche righe, perché potrebbe essere proprio accanto a voi un prossimo possibile donatore o un futuro volontario, facciamo arrivare a tutti i giovani questo invito ad aprirsi al mondo del dono, e perché no, se sei un professore, proponi ai tuoi alunni di dedicare due minuti a questa lettura.

Per me conta, per Admo conta, per te potrebbe contare

Segui i profili di Admo Cene in Instagram ed in Facebook (admo_cene e Admo Cene)

Grazie di cuore