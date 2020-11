Virtual Cheese Labs, una festa dei sensi

Mangiare formaggio per molti è un’esperienza quotidiana, e forse proprio per questo non è vissuta in tutta la sua complessità, profondità e ricchezza. In una porzione di formaggio ci possono essere i pascoli degli alpeggi in alta quota, le erbe che si trovano solo in una valle sperduta, il vento che pettina i prati in pianura.

Ma come cogliere tutte queste sfumature? Una buona idea può essere quella di seguire le degustazione guidate dei Virtual Cheese Labs, online dal 21 novembre sul sito di FORME. Attraverso un percorso messo a punto da ONAF, Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio, esperti assaggiatori vi guideranno alla scoperta del ricchissimo patrimonio caseario della Lombardia, tra cui le nove DOP e i prodotti delle Cheese Valleys orobiche, e dei formaggi di Alba e di Parma, le altre due Città Creative Unesco per la Gastronomia italiane.

Aromi, profumi e sapori non saranno più un segreto, e avrete anche l’occasione di conoscere curiosità e informazioni tecniche su eccellenze gastronomiche messe a punto con gesti antichi e tecniche modernissime, per creare autentici capolavori del gusto.