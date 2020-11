Trofeo Livata, terzo posto in gigante per Filippo Della Vite

Inizio di stagione scoppiettante per Filippo Della Vite che ha battezzato il proprio rientro sulla neve con un podio.

Il 19enne di Ponteranica ha chiuso in terza piazza il “Trofeo Livata” che a Solda ha aperto la stagione sciistica italiana a nove mesi dallo stop imposto dal Coronavirus.

In grado di mantenersi costante sulle due manche, il portacolori delle Fiamme Oro Moena ha terminato lo slalom gigante con 49 centesimi di distacco dall’olandese Maarten Meiners e l’alto-atesino Alex Hofer che si sono spartiti il successo.

Pronto a mettersi in mostra in Coppa Europa, il giovane orobico non è riuscito a confermarsi nella seconda prova svoltasi sulle nevi dell’Ortles a causa di un errore che non gli ha permesso di completare la competizione.

Discorso inverso invece per il compagno di squadra Matteo Bendotti che ha riscattato l’uscita all’esordio concludendo le proprie fatiche in decima piazza dopo aver recuperato alcune posizioni nella discesa finale.

In campo femminile rammarico per Alessia Guerinoni che non ha chiuso il secondo gigante bolzanino dopo aver sfiorato il podio nella prima manche.