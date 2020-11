Slow Food e Areté: “L’onorificenza di Bergamo a Claudio Bonfanti”

Slow Food Bergamo, Cooperativa sociale Areté e Associazione amici di Aretè hanno formalmente segnalato all’Amministrazione cittadina di Bergamo, l’opportunità che venga assegnata la massima onorificenza civica a Claudio Bonfanti in occasione della tradizionale cerimonia di fine anno.

“Per moltissimi di noi la perdita di Claudio (scomparso nell’agosto scorso) è una ferita difficile da rimarginare – spiegano dalle associazioni -. Ma pensiamo che lo sia allo stesso modo, per la mancanza del suo sguardo politico costruttivo, sui tanti temi aperti nella nostra Città e nel nostro Paese. Auspichiamo che siano in molti ad aderire a questa richiesta, non solo per confermarla e sostenerla, ma affinché la memoria di Claudio divenga sempre più progettazione e azione politica costante, per il bene e l’interesse pubblico”.

Le associazioni per questo hanno aperto una pagina facebook (#unpassoavanticonclaudio) e invitano: “Partecipiamo insieme a questa scelta, condividendo questo post taggando la pagina del Comune di Bergamo”.