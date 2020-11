Bergamo

Richieste di denaro a nome del sindaco Gori, il Comune: “Attenti alla truffa”

Le segnalazioni parlano di somme da destinare a persone in difficoltà a causa dell'emergenza Covid. Palafrizzoni: "Non è in corso alcuna iniziativa simile"

