Le previsioni del tempo per Bergamo e la provincia con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Andrea Bosoni.

Mercoledì 11 novembre 2020

Tempo Previsto: Sui settori Alpini, Prealpini e pedemontani iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso; sui settori di pianura dal Milanese al Mantovano, cielo coperto per nebbia o nubi basse in parziale dissoluzione nelle ore centrali della giornata, ma in nuova intensificazione e probabile risalita fin verso la fascia pedemontana dalla sera.

Temperature: Minime in lieve flessione tra 6°C e 9°, massime in lieve ulteriore diminuzione soprattutto in pianura con valori tra 13°C e 15°C.

Giovedì 12 novembre 2020

Tempo Previsto: Cielo da poco nuvoloso a nuvoloso fin dal mattino sui settori Alpini, Prealpini e Oltrepò Pavese a causa di frequenti passaggi di velature; sui settori di pianura e pedemontani cielo coperto per nebbia o nubi basse in parziale dissoluzione durante le ore centrali della giornata fin verso i settori di alta pianura. In serata nuova intensificazione delle nebbie sulle zone pedemontane.

Temperature: Minime stazionarie con valori tra 6°C e 9°C, massime in lieve ulteriore calo sui settori pianeggianti (12-15°C), stazionaria altrove.

Venerdì 13 novembre 2020

Tempo Previsto: Cielo nuvoloso sui rilievi Alpini, Prealpini e di Oltrepò Pavese per passaggi di velature più consistenti durante le ore centrali della giornata; sui restanti settori cielo coperto per nubi basse o nebbie in dissoluzione durante la giornata sui settori pedemontani e di alta pianura.

Temperature: Minime e massime stazionarie.