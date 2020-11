Italia-Estonia, Il sole a mezzanotte o Tosca? La tv dell’11 novembre

Per la prima serata in tv, mercoledì 11 novembre RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita amichevole di calcio fra Italia ed Estonia.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda il film “Il sole a mezzanotte”. La diciassettenne Katie è costretta sin dall’infanzia a vivere nel buio della sua abitazione durante il giorno a causa di una rara malattia che rende per lei letale anche la più piccola quantità di luce solare. Il destino però porta sulla sua strada Charlie, quel bambino che osservava tutti i giorni dalla finestra e che, oramai adolescente, le permetterà di conoscere l’amore in un modo del tutto speciale.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Stasera Italia news speciale”.

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà “All together now – La musica è cambiata”, condotto da Michelle Hunziker.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.15 c’è “Sherlock Holmes”; su Rai4 alle 21.20 “Daughter of the Wolf”; su La5 alle 21.05 “Un principe per l’estate” e su Iris alle 21.10 “Unbroken”.

Spazio alla lirica su Rai5 dove alle 21 andrà in scena “Tosca” di Puccini. Protagonista il soprano Daniela Dessì, accanto a lei Fabio Armiliato, Claudio Sgura, Nikolay Bikov, Max De Angelis, Angelo Nardinocchi, Paolo Maria Orecchia, Luca Arrigo, Roberto Conti. Sul podio il maestro Marco Boemi. Regia teatrale di Renzo Giacchieri.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 il telefilm “The good wife”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.20 “Dragon Ball GT”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.