Investito pochi giorni fa, muore pensionato di Albino

Non ce l’ha fatta Bruno Marini, il 79enne che nella tarda mattinata di giovedì 5 novembre era stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali in viale Libertà, poco distante dal municipio di Albino.

Marini si è spento lunedì all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. In pensione, era un ex dirigente e collaborava con la parrocchia come catechista. Le ferite riportate nell’impatto non gli hanno lasciato scampo.