Il bergamasco Angelo Tibaldi nuovo presidente del Tribunale di Lodi

Il bergamasco Angelo Tibaldi è stato nominato presidente del Tribunale di Lodi. La nomina, già nell’aria da tempo, è arrivata mercoledì 11 novembre con il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura.

Nato a Fara Gera d’Adda il 5 marzo del 1958 e nominato magistrato l’otto marzo 1990, Tibaldi ha una lunga carriera alle spalle, iniziata proprio nella nostra città.

A Bergamo dal 1991 al 2007 ha esercitato le funzioni di Pubblico Ministero sia in materia penale (con specializzazione in reati contro la pubblica amministrazione e reati urbanistico-ambientali, reati fallimentari e reati economici in genere), sia in materia civile (con riguardo specifico a persone, famiglia, querele di falso e responsabilità disciplinare dei notai); nello stesso periodo ha prestato collaborazione diretta col Procuratore della Repubblica.

Sempre a Bergamo, dal 2007 al 2014 ha esercitato le funzioni di giudice civile in materia di persone, famiglia, successioni, imprese e società, proprietà e altri diritti reali, possesso, contratti, responsabilità anche extracontrattuale e responsabilità disciplinare dei notai; nello stesso periodo ha prestato collaborazione diretta al Presidente del Tribunale e ha esercitato la presidenza di fatto della sezione prima civile.

Nel 2014 il trasferimento a Modena, ha esercitato le funzioni di presidente di sezione civile in materia di persone, famiglia, successioni, proprietà e altri diritti reali, possesso, nonché di presidente della sezione specializzata agraria, oltre alla reggenza del Tribunale, la presidenza vicaria del Tribunale

Ha avuto poi il ruolo di ausiliare per la direzione dell’Ufficio del giudice di pace nel settore civile, quello di ausiliare per la direzione dell’Ufficio del giudice di pace nel settore penale e il ruolo di coordinatore dell’Ufficio del giudice di pace sia civile sia penale, oltre a esercitare le funzioni di presidente della sezione penale dibattimentale, con contestuale presidenza della Corte d’assise e di due collegi su quattro.

Ora il nuovo e prestigioso incarico di presidente del Tribunale di Lodi.