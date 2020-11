Grechetto, Sagrantino e ricette tipiche: le specialità dell’Umbria

Siete pronti per una nuova tappa del nostro viaggio alla scoperta dei cibi e dei vini italiani? L’Enoteca Gaudes questa volta ci porta in Umbria, una delle regioni d’Italia più suggestive e affascinanti, apprezzata per la sua ricchezza storica, culturale e artistica oltre che per i suoi incantevoli paesaggi in cui dominano incontrastati l’olivo e la vite.

Il suo territorio è prevalentemente collinare e il clima presenta inverni non molto freddi ed estati calde e asciutte, forti escursioni termiche, piovosità ben distribuita e gelate poco frequenti, che lo rendono particolarmente adatto alla coltivazione della vite e dell’ulivo.

In Umbria si coltivano uve sia bianche sia rosse, con una produzione di vino divisa quasi equamente fra vini bianchi e vini rossi.

Per quanto riguarda le uve bianche il Grechetto, uva autoctona dell’Umbria, è la più importante. È diffusa in tutta la regione e con essa si producono sia bianchi in purezza che vini in assemblaggio con altre uve, ad esempio con lo Chardonnay. Altre uve bianche coltivate nella regione sono la Malvasia Bianca, il Trebbiano Toscano e il Verdello.

Per quanto riguarda invece le uve rosse il Sagrantino, nonostante sia presente quasi solo nel territorio di Montefalco, produce alcuni dei vini più famosi di tutta l’Umbria come il Sagrantino di Montefalco, robusto e strutturato, ricco di profumi e con una buona quantità di tannini. Un altro protagonista della regione è il Torgiano, prodotto in un’area a pochi chilometri a sud di Perugia con uve Sangiovese e Canaiolo nero.

Altri vitigni rossi coltivati nella regione sono il Ciliegiolo e il Montepulciano, mentre scendendo verso sud arriviamo nella zona di Orvieto, i cui vini negli ultimi anni stanno godendo di una fama sempre crescente, sia in Italia sia all’estero, soprattutto i bianchi e i “muffati”, passiti prodotti con uve attaccate dalla muffa nobile, la “Botrytis Cinerea”. In questa zona tra i vitigni bianchi i più coltivati ci sono Verdello e Grechetto (di solito utilizzato in uvaggi insieme ad altri vitigni come il Riesling e il Sauvignon Blanc per fare i vini muffati). Tra i rossi troviamo il Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot, Canaiolo Nero e Aleatico.

La caratteristica principale della cucina Umbra è la sua semplicità. I piatti si basano sui prodotti stagionali come i funghi e spontanei come il tartufo di Norcia. Grazie alla grande produzione olearia nella regione troviamo ben 5 DOP di olio extravergine di oliva. Tra i primi piatti tipici della cucina umbra ricordiamo gli spaghetti o gli strangozzi al tartufo nero, mentre tra le minestre, la zuppa di ceci e quella di ceci e castagne. Tra i secondi, nella zona di Terni tipico è il colombaccio selvatico, detto anche “palomba”, cucinato soprattutto allo spiedo e servito con un calice di Sagrantino di Montefalco DOCG, mentre a Orvieto troviamo la gallina “ubriaca”, così chiamata perché cucinata nel vino.

La città di Norcia è rinomata per gli insaccati (dal suo nome deriva il termine “norcino” che indica qualsiasi produttore di salumi): si passa dalle salsicce di cinghiale al Prosciutto di Norcia IGP, per finire con il Ciauscolo, salume spalmabile fatto con spalla, pancetta e grasso di maiale macinati finemente. Ma Norcia è però anche la città del tartufo nero, apprezzato in tutto il mondo.

Tra i formaggi, invece, il Pecorino umbro, fresco o stagionato è il più famoso della regione.

I dolci sono nella quasi totalità dei casi da forno, a base di mandorle, spezie e canditi, come il Torcolo di San Costanzo, di Perugia, il panpepato, la rocciata di Assisi (preparata con pasta sfoglia, frutta fresca e secca), tutti da accompagnare con un bel calice di muffato.

In foto alcuni vigneti nella provincia di Perugia