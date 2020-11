A Bergamo e in provincia si intensificano i controlli, ma cittadini ligi finora

Nei giorni scorsi il Viminale, in una circolare inviata a tutti i prefetti, aveva invitato a “controlli più serrati” per prevenire gli assembramenti.

E il prefetto di Bergamo, Enrico Ricci, ha convocato mercoledì mattina il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza con gli esponenti delle forze di polizia, i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti e i primi cittadini delle località più “a rischio” assembramenti, e cioè quelle turistiche.

La riunione ha fatto emergere che nella provincia di Bergamo i cittadini in generale sono rispettosi delle regole. Le verifiche finora effettuate hanno infatti mostrato che domenica e lunedì sono state controllate in tutto 1.700 persone e di queste 33 hanno ricevuto multe. E anche i negozi erano in regola: su 222 solo uno è stato sanzionato.

I controlli però, come richiesto dal documento firmato dal capo di Gabinetto del Viminale Bruno Frattasi, saranno intensificati. Per farlo è in programma una nuova riunione stavolta del tavolo tecnico