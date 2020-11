Trofeo Romano Scotti, a Cerveteri Marta Zanga si impone fra le Under 23

Gara coraggiosa per Marta Zanga che si è messa in luce durante la quinta prova del Trofeo Romano Scotti.

La 18enne di Albino ha infatti saputo domare le difficoltà presenti lungo il circuito di Cerveteri imponendosi così fra le Under 23.

In grado di tener testa per lunghi tratti ad Alessia Bulleri, la portacolori della Ktm Alchemist Powered by Brenta Dama Selle SMP si è dovuta arrendere all’esperienza dell’elbana della Cycling Cafè Racing T.

Il risultato ottenuto in terra laziale ha consetito però alla giovane seriana di conquistare il primo successo stagionale nella categoria, confermando così l’ottimo momento di forma.