Pieraccioni, Le Iene o The most beautiful day? La tv del 10 novembre

Per la prima serata in tv, martedì 10 novembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Gli orologi del diavolo”. Verranno proposti il terzo e il quarto episodio: nel primo, Marco, costretto da Aurelio a partire per il Sud America, conosce la famiglia del boss e i suoi amici trafficanti. Marco vorrebbe chiudere con quella storia ma Mario lo convince ad accettare un ultimo lavoro: preparare un’imbarcazione per una consegna speciale. Aurelio, all’ultimo momento, chiede che sia proprio Marco a guidare il gommone. Marco esita ma la polizia italiana gli garantisce protezione.

Nel secondo, Marco viene condannato a otto mesi di carcere. Mentre divide la sua cella con Pablo, tenta di mettersi in contatto con la polizia italiana, inutilmente. Quando capisce che, se si scoprisse che è un infiltrato, lui e la sua famiglia sarebbero finiti, accetta la condanna in silenzio.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Il Collegio”. I ragazzi che hanno varcato i cancelli della quinta edizione sono stati catapultati nel 1992, anno in cui molti dei loro stessi genitori ancora andavano a scuola. L’obiettivo è superare l’esame di terza media…

Su Canale5 alle 21.30 verrà proposto il film “Se son rose”, con Leonardo Pieraccioni. Il single Leonardo ha cinquant’anni e fa il giornalista sul web occupandosi di alte tecnologie e ha una figlia di 15 anni, Yolanda, nata da un matrimonio che non ha funzionato. Yolanda è stanca di vedere il padre perennemente come un Peter Pan e pensa che la soluzione sia trovargli una relazione stabile. Così Yolanda decide di mandare a tutte le ex fidanzate di papà Leonardo un sms che dice: “Sono cambiato. Riproviamoci!”. E le sue ex rispondono, ognuna secondo la propria modalità.

Su Italia1 alle 21.15 l’appuntamento è con “Le Iene show”.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 c’è “#cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 “Django unchained”; su Rai5 alle 21.15 “The Most Beautiful Day – Il giorno più bello”; su Iris alle 21.10 “Il grande Jake”; e su Italia2 alle 21.10 “House party – La grande festa”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su La5 alle 21.25 la replica del “Grande Fratello Vip” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.