Con il Centro Meteo Lombardo e Andrea Bosoni vediamo che tempo farà in questi giorni a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

L’area anticiclonica estesa dal Mediterraneo all’Europa orientale influenza il tempo sulla nostra penisola per tutta la settimana impedendo al flusso umido e perturbato Atlantico il suo ingresso in area Mediterranea; sulla Lombardia condizioni di tempo stabile e nebbie in progressiva intensificazione nel corso della settimana.

Martedì 10 novembre 2020

Tempo Previsto: Fin dal mattino cielo da nuvoloso a irregolarmente nuvoloso su tutta la regione per il transito di banchi di nubi alte e sottili con addensamenti più consistenti sui rilievi e Oltrepò; dal tardo pomeriggio a partire dai settori occidentali ampie schiarite ed in serata passaggio a cielo sereno o poco nuvoloso. Banchi di nebbia durante la notte e prime ore del mattino sui settori di bassa pianura, in nuova intensificazione dalla sera con probabile estensione nel corso della notte della coltre nebbiosa o nubi basse fin verso la fascia dell’alta pianura centro-occidentale.

Temperature: Minime stazionarie con valori tra 7°C e 10°C, massime in lieve flessione comprese tra 14°C e 17°C, valori sempre leggermente superiori alle medie del periodo.

Mercoledì 11 novembre 2020

Tempo Previsto: Sui settori Alpini, Prealpini e pedemontani condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, sui settori di pianura cielo coperto per nebbia o nubi basse in parziale dissoluzione nelle ore centrali della giornata, ma in nuova intensificazione e probabile risalita fin verso la fascia pedemontana dalla sera.

Temperature: Minime stazionarie tra 7°C e 10°, massime in lieve ulteriore diminuzione con valori tra 13°C e 16°C.

Giovedì 12 novembre 2020

Tempo Previsto: Condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto per nebbia o nubi base fino alla fascia pedemontana specie dei settori centro-occidentali, sereno o poco nuvoloso sui rilievi Alpini, Prealpini e fascia montana di Oltrepò Pavese.

Temperature: Minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve calo sui settori di pianura.