Lockdown: contro la depressione il Belgio istituisce il “compagno di coccole”

Nel Belgio colpito al cuore, pesantemente, dalla pandemia, il primo ministro Alexander De Croo ha istituito una figura che possa aiutare chi è solo o si sente particolarmente solo nel lockdown: il compagno di coccole. Si tratta di un sostegno pensato per mantenere la salute mentale dei confinati.

“Il nostro Paese è in uno stato di emergenza – ha spiegato il ministro -, in molti ospedali le capacità sono già superate e per questo dobbiamo invertire la curva. L’unica risposta è tutelare il sistema sanitario e per farlo bisogna evitare il più possibile ogni contatto fisico”. Però… si può fare un’eccezione, legalmente accettata: “Ogni membro della famiglia ha diritto a un ‘compagno di coccole’ (knuffelcontact). Le famiglie possono invitarne a casa uno solo alla volta. Solo chi vile da solo può invitare una persona oltre al proprio contatto di coccole, non contemporaneamente”.

L’obiettivo è di evitare quanto l’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva già affermato nel mese di marzo ovvero che nel 2020 la depressione sarebbe stato il disturbo mentale più diffuso al mondo e la seconda malattia più frequente dopo le malattie cardiovascolari. E l’isolamento sociale è un fattore di rischio non solo rispetto alla depressione e alle malattie mentali ma anche anche per malattie fisiche.

La questione non è limitata al contatto fisico ma proprio alla presenza dell’altro accanto a sé, altrimenti si potrebbe pensare che le persone meno espansive o che appartengono a culture in cui c’è una limitazione culturalmente determinata di abbracci, baci e contatti fisici, ne risentano di meno ma non è così.