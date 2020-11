Covid: in Lombardia altri 10mila positivi (il 23% dei tamponi), 407 a Bergamo

Sono 10.995 i nuovi positivi al Covid-19 in Lombardia, a fronte di 47.194 tamponi effettuati. Il rapporto è pari al 23,2%. Sempre a livello regionale, si registrano 129 decessi e 38 nuovi ricoveri in terapia intensiva, mentre i guariti/dimessi sono 6.780. In Bergamasca, invece, sono 407 i contagi.

I dati della giornata:

– i tamponi effettuati: 47.194, totale complessivo: 3.324.961

– i nuovi casi positivi: 10.955 (di cui 519 ‘debolmente positivi’ e 61 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 122.410 (+6.780), di cui 6.251 dimessi e 116.159 guariti

– in terapia intensiva: 708 (+38)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 6.682 (+268)

– i decessi, totale complessivo: 18.571 (+129)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.336, di cui 1.339 a Milano città;

Bergamo: 407;

Brescia: 319;

Como: 1.356;

Cremona: 133;

Lecco: 274;

Lodi: 107;

Mantova: 331;

Monza e Brianza: 860;

Pavia: 307;

Sondrio: 152;

Varese: 3.081.