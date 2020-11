Atalantini giramondo: ben 15 i nerazzurri convocati nelle rispettive Nazionali

Niente campionato per due settimane, ma per molti giocatori dell’Atalanta non sarà un periodo di riposo, anzi.

La sosta per le Nazionali priva Gian Piero Gasperini di quindici elementi, convocati dalle rispettive rappresentative per gli impegni amichevoli o di qualificazione in giro per il mondo.

La sorpresa più grande è quella che il ct dell’Italia Roberto Mancini ha riservato per Matteo Pessina: il centrocampista nerazzurro, rientrato da poco dall’infortunio ma apparso già in grande spolvero nonostante il poco spazio, è stato chiamato per la prima volta a rappresentare l’Italia per la sfida amichevole con l’Estonia di mercoledì sera e per gli impegni di Nations League contro Polonia e Bosnia del 15 e 18 novembre.

A tinte azzurre anche la chiamata in Under21 del terzo portiere nerazzurro Marco Carnesecchi, che molto probabilmente difenderà i pali degli Azzurrini nei match di qualificazione agli europei di categoria contro Islanda, Lussemburgo e Svezia.

La truppa più numerosa è invece quella colombiana: il tecnico Carlos Queiroz fa l’en plein in casa atalantina, convocando Mojica, Muriel e Zapata, chiamati al solito, pesante, viaggio transoceanico.

Lo stesso che affronterà anche capitan Gomez, ormai punto fermo nella lista del tecnico argentino Lionel Scaloni.

Infine c’è il lungo elenco degli europei: Hateboer (Olanda), Djimsiti (Albania), Freuler (Svizzera), Gosens (Germania), Ilicic (Slovenia), Malinovskyi (Ucraina), Miranchuk (Russia), Pasalic e Sutalo (Croazia, il secondo con l’under 21).

Da valutare la posizione di Gosens, fermo per l’infortunio al polpaccio: saranno i medici della nazionale tedesca a monitorare nuovamente le sue condizioni e a decidere se confermare la sua presenza in ritiro o consentirgli il rientro a Bergamo per un pieno recupero.