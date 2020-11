Report, la Regione e quei “caschi dimenticati” per i pazienti Covid di Bergamo

Il servizio andrà in onda questa sera alle 21.20 su Report, Rai3. Il noto programma d’inchiesta giornalistico, nelle anticipazioni parla di “mail inedite” che sarebbero state scritte nei mesi della prima ondata da dirigenti dell’Asst Bergamo Est ad Aria Spa, la centrale acquisti di Regione Lombardia: chiedevano dispositivi di protezione e tamponi che invece venivano in gran parte inviati in altre province meno colpite dal Covid-19.

“Le mail mostrano la disperazione dei manager della sanità bergamasca – ha spiegato il giornalista Sigfredo Ranucci – perché chiedevano dispositivi e tamponi per il loro territorio, mentre Aria li dirottava in altre zone della Lombardia dove non c’era l’emergenza, e lo facevano per consuetudine, perché così è la burocrazia”. Ci sarebbe poi poi un’altra mail, che riguarda un ordine di caschi per l’ossigeno: il 14 marzo un dirigente li aveva chiesti con urgenza, ma nei giorni successivi sarebbero mai arrivati.